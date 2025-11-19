Прохор Шаляпин сражается с фейками — как мошенники выманивают деньги у поклонников

Прохор Шаляпин предупредил о мошенниках в соцсетях

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин сообщил о массовой кампании мошенников, использующих его имя в социальных сетях. Артист признался, что постоянно блокирует фейковые аккаунты, создаваемые для обмана поклонников.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

В Telegram-канале певец подробно описал схему работы аферистов.

"Запомните это, дорогие мои. Никаких призов, никаких конкурсов не провожу. Поэтому всё, что, если я буду проводить, я буду видео записывать", — заявил Шаляпин.

Исполнитель предположил, что за мошенничеством стоят преступники из ближнего зарубежья, действующие безнаказанно. Он призвал подписчиков не переходить по подозрительным ссылкам и не переводить деньги.

Ранее в интервью Ксении Собчак Шаляпин признался, что ранее завидовал журналистке из-за влиятельного отца, но позже оценил её личные достижения.