Странные звёздочки и пропавшие миллионы: дело Долиной превращается в юридический триллер

В деле Долиной обнаружены документы со скрытыми абзацами

История с квартирой певицы Ларисы Долиной — редкий пример того, как рядовая сделка на рынке элитной недвижимости превращается в юридический ребус федерального масштаба. Уже несколько месяцев юристы и журналисты пытаются разобраться, почему суд признал сделку недействительной, но стороны не вернулись к исходному положению: квартира снова принадлежит Долиной, а 112 миллионов рублей, уплаченные покупательницей, так и не были возвращены.

С каждым днём вопросов становится всё больше. В деле появляются засекреченные абзацы со звёздочками и видеозаписи из банка, где происходила передача денег. Теперь эти материалы рассматривают буквально "под лупой".

Сделка, ставшая сенсацией

Покупательницей элитной недвижимости оказалась предпринимательница Полина Лурье, которая, по собственным словам, приобрела у Долиной квартиру на вполне законных основаниях. Деньги, по документам, были переданы официально — в банке, через кассу, в запаянных упаковках.

Однако вскоре певица заявила, что стала жертвой мошенников и что продажа проходила под влиянием заблуждения. Суд признал сделку недействительной, применив статью 178 Гражданского кодекса РФ — о сделках, совершённых под влиянием существенного заблуждения. Именно этот выбор нормы и вызвал сомнения у специалистов.

"Применять ст. 179 ГК РФ о сделке под влиянием обмана суд не стал: эта статья требует доказать недобросовестность покупателя, который либо сам обманывал продавца, либо знал об обмане, совершённом сторонними лицами. Доказать это было явно затруднительно", — пояснила руководитель аналитической службы юридической фирмы Ольга Плешанова.

Тайные абзацы и засекреченные мотивы

Одним из поводов для обсуждения стали документы, опубликованные в Telegram-канале "Форс-мажор". Юрист Михаил Алексеев разместил там апелляционное определение, в котором целые фрагменты решения суда скрыты под звёздочками.

Это не просто персональные данные — под секретом оказались целые смысловые блоки, где, предположительно, могли содержаться аргументы суда в пользу Долиной. Такой уровень редактирования породил новые подозрения: почему ключевые детали решения оказались скрытыми от общественности?

Юристы отмечают, что подобное засекречивание для гражданских дел — редкость, особенно если речь идёт не о гостайне, а о споре между частными лицами.

Видеозапись из банка: аргумент против версии о мошенничестве

Дополнительное внимание к делу привлекла видеозапись из банка. На кадрах, по словам юриста покупательницы Владимира Мнацаканова, видно, как Лариса Долина и Полина Лурье получают запаянные упаковки с деньгами.

То есть факт передачи средств подтверждается. Более того, сотрудники банка, как следует из материалов, дважды предупреждали певицу о подозрительности операций, но Долина заверила, что уверена в происходящем и никаких претензий не имеет.

Эти детали противоречат версии о "заблуждении", ведь если продавец осознанно получает деньги и подтверждает это под камеру, применение статьи о непонимании сути сделки выглядит неубедительно.

"Если сделка отменена — верните деньги"

Позицию, что решение суда нарушает принцип равновесия, поддерживает адвокат Андрей Алёшкин. Если покупатель реален, то оснований не возвращать деньги по расторгнутой сделке не имеется.

По словам Алёшина, логика гражданского права предполагает восстановление сторон в исходном положении. Если договор аннулирован, продавец возвращает полученное, а покупатель — имущество. Однако в деле Долиной эта базовая норма, кажется, не сработала.

Алёшкин добавил, что в сложившейся ситуации возможен иск о неосновательном обогащении, если будет доказано, что одна сторона необоснованно удерживает деньги.

Кассационная жалоба и возможные последствия

Как сообщает "Царьград", следующий этап — рассмотрение жалобы Полины Лурье в Кассационном суде 27 ноября. Именно там может решиться, есть ли шанс вернуть покупательнице её 112 миллионов рублей.

Однако эксперты скептичны: пока не найдено лицо, причастное к предполагаемому мошенничеству, деньги могут "зависнуть" между инстанциями. Парадокс в том, что Лурье обязана вернуть квартиру, а её собственные средства вернуть некому, ведь тех, кто участвовал в обмане, официально ещё не установили.

Юридический тупик

История Ларисы Долиной показала, насколько уязвимой может оказаться даже знаменитость в сложной сделке и насколько запутанными становятся судебные механизмы, когда в одном деле переплетаются эмоции, деньги и статус.

Всё больше специалистов называют эту историю "асимметричной сделкой", где нарушен сам баланс прав и обязанностей. Суд фактически защитил интересы продавца, оставив покупателя без защиты и без денег.

Если кассация не изменит решения, юристы прогнозируют появление новых исков — возможно, уже против третьих лиц или банков, участвовавших в сделке.

Итог: вопросов больше, чем ответов

Сейчас у общественности остаётся несколько ключевых вопросов:

Почему именно статья 178 была выбрана вместо статьи 179?

Что скрыто под звёздочками в судебных документах?

Почему видео с подтверждением передачи денег не стало решающим доказательством?

И главное — кто должен вернуть покупательнице её 112 миллионов?

На эти вопросы, возможно, ответит суд в конце ноября. А пока дело Долиной остаётся образцом юридического парадокса, где закон вроде бы соблюдён, но справедливость — под вопросом.