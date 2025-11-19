Роман или дружба? Остин Батлер поставил точку в истории с Эмили Ратаковски

Остин Батлер официально опроверг слухи о романтических отношениях с моделью Эмили Ратаковски.
В специальном выпуске Vanity Fair актёр категорично заявил о характере их общения.
"Истина заключается в том, что у меня много друзей, и мы с ней друзья. Да, мы вместе поужинали, но мы просто друзья", — подчеркнул 34-летний артист.
Батлер также подтвердил свой статус холостяка.
Актёр выразил обеспокоенность чрезмерным вниманием к его личной жизни. Он задался вопросом, должен ли он ограничивать себя из-за страха перед общественной реакцией.
Слухи о возможном романе появились в сентябре после совместного ужина пары в нью-йоркском ресторане. Ранее Батлера также связывали с Зои Кравиц, его партнёршей по съёмкам в новом фильме Даррена Аронофски.
