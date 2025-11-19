Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Недосыпание повышает риск болезни Альцгеймера — исследователи клиники Майо
Булыкин оценил последствия ухода Карпина из Динамо
Миронов предупредил о росте цен на такси из-за локализации
ВРП Тверской области достиг 916 млрд рублей — по словам губернатора
Крахмал в маринаде делает структуру печени мясной
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Усики на шинах не предназначены для индикации износа — утверждают производители шин
Пенсионер поверил GPS, проехал 6 стран, но к врачу так и не попал — Pravda

Роман или дружба? Остин Батлер поставил точку в истории с Эмили Ратаковски

Остин Батлер опроверг отношения с Эмили Ратаковски – Vanity Fair
0:55
Шоу-бизнес

Остин Батлер официально опроверг слухи о романтических отношениях с моделью Эмили Ратаковски.

Остин Батлер
Фото: commons.wikimedia.org by Eva Rinaldi from Abbotsford, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Остин Батлер

В специальном выпуске Vanity Fair актёр категорично заявил о характере их общения.

"Истина заключается в том, что у меня много друзей, и мы с ней друзья. Да, мы вместе поужинали, но мы просто друзья", — подчеркнул 34-летний артист.

Батлер также подтвердил свой статус холостяка.

Актёр выразил обеспокоенность чрезмерным вниманием к его личной жизни. Он задался вопросом, должен ли он ограничивать себя из-за страха перед общественной реакцией.

Слухи о возможном романе появились в сентябре после совместного ужина пары в нью-йоркском ресторане. Ранее Батлера также связывали с Зои Кравиц, его партнёршей по съёмкам в новом фильме Даррена Аронофски.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Наука и техника
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Соджу штурмует полки российских магазинов: почему корейский напиток становится фаворитом
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Последние материалы
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Недосыпание повышает риск болезни Альцгеймера — исследователи клиники Майо
Булыкин оценил последствия ухода Карпина из Динамо
Миронов предупредил о росте цен на такси из-за локализации
Остин Батлер опроверг отношения с Эмили Ратаковски – Vanity Fair
ВРП Тверской области достиг 916 млрд рублей — по словам губернатора
Крахмал в маринаде делает структуру печени мясной
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Усики на шинах не предназначены для индикации износа — утверждают производители шин
Пенсионер поверил GPS, проехал 6 стран, но к врачу так и не попал — Pravda
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.