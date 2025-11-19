Светлана Светикова лично выбирала педагога для сыновей — какой критерий оказался решающим

Светлана Светикова призналась, что лично выбирала классного руководителя для своих детей.

Певица объяснила, что для неё было важно найти именно доброго педагога, способного создать комфортную атмосферу для обучения.

"Я лично выбирала учителя для моих детей. Выбрала самую добрую!" — поделилась артистка в интервью проекту "Авторитетно про ЗОЖ".

Несмотря на нелюбовь к школе, Светикова активно помогает сыновьям с уроками, стараясь упрощать сложный материал.

Певица отметила, что молодой педагог сумел привить её старшему сыну Милану интерес к знаниям без страха ошибок. Положительный опыт с первым ребёнком побудил её отдать младшего сына Кристиана к тому же учителю.

Светикова также сообщила о рождении дочери Луны в мае 2025 года. Артистка дала девочке свою фамилию.