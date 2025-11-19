Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Звезда Универа отказывается от сыра и маслин: что скрывает её сверхчувствительное обоняние

Мария Кожевникова рассказала о проблеме с обострённым обонянием
1:00
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова сообщила подписчикам о сильно развитом обонянии, которое заставляет её отказываться от многих продуктов и привычек.

Мария Кожевникова
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Мария Кожевникова

Актриса призналась, что с этой особенностью сложно жить в современном мире.

"Я поэтому не пью алкоголь, кофе, не ем сыр, маслины и ещё много чего", — пояснила звезда сериала "Универ".

Она добавила, что тяжело переносит парфюмерию на других людях, особенно в замкнутых пространствах.

Кожевникова воспитывает четверых сыновей в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. В 2024 году у актрисы диагностировали предиабет, связанный с послеродовым периодом и лишним весом.

Таким образом, особенность восприятия стала дополнительным фактором, влияющим на образ жизни знаменитости. Актриса продолжает следить за здоровьем, корректируя питание и привычки в соответствии с физиологическими особенностями.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Мария Кожевникова рассказала о проблеме с обострённым обонянием
