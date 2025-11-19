Звезда Универа отказывается от сыра и маслин: что скрывает её сверхчувствительное обоняние

Мария Кожевникова сообщила подписчикам о сильно развитом обонянии, которое заставляет её отказываться от многих продуктов и привычек.
Актриса призналась, что с этой особенностью сложно жить в современном мире.
"Я поэтому не пью алкоголь, кофе, не ем сыр, маслины и ещё много чего", — пояснила звезда сериала "Универ".
Она добавила, что тяжело переносит парфюмерию на других людях, особенно в замкнутых пространствах.
Кожевникова воспитывает четверых сыновей в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. В 2024 году у актрисы диагностировали предиабет, связанный с послеродовым периодом и лишним весом.
Таким образом, особенность восприятия стала дополнительным фактором, влияющим на образ жизни знаменитости. Актриса продолжает следить за здоровьем, корректируя питание и привычки в соответствии с физиологическими особенностями.
