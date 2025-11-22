Пикантный жест: почему Мария Погребняк сравнила певца Шамана с Дибровым

Блогер Мария Погребняк нашла сходство в поведении певца Шамана и телеведущего Дмитрия Диброва.
Погребняк опубликовала фото, на котором Ярослав Дронов (настоящее имя певца Шамана) держит микрофон в районе паха.
"Шаман представил себя в роли Диброва?" — задалась вопросом Мария.
Ранее публику смутил другой эпизод с исполнителем хита "Я русский". Во время сольного выступления Шаман подошёл к своему гитаристу и начал дёргать переключатель на инструменте. Такое взаимодействие между артистами, как пояснил гитарист Артём Мачитадзе, — обычная практика, которая не мешает исполнению.
Музыкант добавил, что Ярославу Дронову явно нравится активно контактировать с коллегами на сцене, что делает выступление более живым и динамичным.
Такое поведение артиста взбудоражило интернет-пользователей, которые давно замечали эротический подтекст в движениях певца и его манере одеваться.
