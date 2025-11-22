Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правильный дровник защищает древесину от влаги — указали садовники
G20 утвердили поддержку разведки критических минералов на саммите G20
Сплошная линия у обочины служит границей проезжей части — ГАИ
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Удаление душевой шторы визуально расширяет ванную — дизайнер Петра
Александр Головин признан лучшим игроком сборной 2025 года — Аршавин
Скура — место, где можно насладиться настоящей жизнью — Guardian
Африка медленно, но верно распадается на два континента — учёные
Аппликатор Кузнецова повышает эластичность кожи и ускоряет метаболизм

Пикантный жест: почему Мария Погребняк сравнила певца Шамана с Дибровым

Мария Погребняк сравнила певца Шамана с Дмитрием Дибровым
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк нашла сходство в поведении певца Шамана и телеведущего Дмитрия Диброва.

Певец Шаман
Фото: ВК-аккаунт певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Шаман

Погребняк опубликовала фото, на котором Ярослав Дронов (настоящее имя певца Шамана) держит микрофон в районе паха.

"Шаман представил себя в роли Диброва?" — задалась вопросом Мария.

Сценическое поведение Шамана

Ранее публику смутил другой эпизод с исполнителем хита "Я русский". Во время сольного выступления Шаман подошёл к своему гитаристу и начал дёргать переключатель на инструменте. Такое взаимодействие между артистами, как пояснил гитарист Артём Мачитадзе, — обычная практика, которая не мешает исполнению.

Музыкант добавил, что Ярославу Дронову явно нравится активно контактировать с коллегами на сцене, что делает выступление более живым и динамичным. 

Такое поведение артиста взбудоражило интернет-пользователей, которые давно замечали эротический подтекст в движениях певца и его манере одеваться. 

Советы для сценического взаимодействия

1. Пробуйте естественные контакты с коллегами: лёгкое касание, взгляд или общая игра с инструментом.
2. Используйте микрофон как инструмент экспрессии, но избегайте чрезмерной провокации.
3. Следите за реакцией публики и коллег, чтобы действия не отвлекали от музыки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

— Ошибка: Слишком агрессивное взаимодействие с инструментами коллег.
— Последствие: Нарушение ритма или дискомфорт для музыканта.
— Альтернатива: Лёгкие движения и синхронизация с коллегами, например, через заранее отрепетированные сигналы.

А что если…

А что если полностью исключить интерактивность на сцене? Шоу станет более предсказуемым, но может потерять энергетику и зрительский интерес. Баланс между артистизмом и профессионализмом — ключ к успешному выступлению.

Мифы и правда

— Миф: "Все действия на сцене должны быть строго отрепетированы".
— Правда: Некоторое спонтанное взаимодействие добавляет живости выступлению.

Три интересных факта

1. Энергичное взаимодействие на сцене улучшает восприятие музыки зрителями на 30%.
2. Знаковые певцы часто повторяют "фирменные" жесты, чтобы подчеркнуть индивидуальность.
3. Микрофон в необычной позиции может стать элементом сценического образа и запомниться публике.

Исторический контекст

1. В 1960-х рок-группы начали активно использовать сценическую хореографию, чтобы усилить зрелищность.
2. В 1980-х появилось массовое взаимодействие с публикой, включая выходы в зал и использование реквизита.
3. Современные артисты комбинируют музыкальные навыки с театральными приёмами для более яркого шоу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Золотые акценты делают нюдовый маникюр популярным — стилист София Алвес
Красота и стиль
Золотые акценты делают нюдовый маникюр популярным — стилист София Алвес
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Садоводство, цветоводство
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Фаршированные яйца выходят на новый уровень: комбинации, из-за которых тарелка пустеет за минуты
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
Дом начинает пахнуть усталостью: привычные вещи впитывают запахи и превращают уют в дискомфорт
Дом начинает пахнуть усталостью: привычные вещи впитывают запахи и превращают уют в дискомфорт
Последние материалы
G20 утвердили поддержку разведки критических минералов на саммите G20
Сплошная линия у обочины служит границей проезжей части — ГАИ
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Удаление душевой шторы визуально расширяет ванную — дизайнер Петра
Александр Головин признан лучшим игроком сборной 2025 года — Аршавин
Скура — место, где можно насладиться настоящей жизнью — Guardian
Африка медленно, но верно распадается на два континента — учёные
Аппликатор Кузнецова повышает эластичность кожи и ускоряет метаболизм
Мария Погребняк сравнила певца Шамана с Дмитрием Дибровым
23 ноября: Союз кинематографистов, российский гимн и Фредди Меркьюри
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.