Пикантный жест: почему Мария Погребняк сравнила певца Шамана с Дибровым

Мария Погребняк сравнила певца Шамана с Дмитрием Дибровым

Блогер Мария Погребняк нашла сходство в поведении певца Шамана и телеведущего Дмитрия Диброва.

Фото: ВК-аккаунт певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Шаман

Погребняк опубликовала фото, на котором Ярослав Дронов (настоящее имя певца Шамана) держит микрофон в районе паха.

"Шаман представил себя в роли Диброва?" — задалась вопросом Мария.

Сценическое поведение Шамана

Ранее публику смутил другой эпизод с исполнителем хита "Я русский". Во время сольного выступления Шаман подошёл к своему гитаристу и начал дёргать переключатель на инструменте. Такое взаимодействие между артистами, как пояснил гитарист Артём Мачитадзе, — обычная практика, которая не мешает исполнению.

Музыкант добавил, что Ярославу Дронову явно нравится активно контактировать с коллегами на сцене, что делает выступление более живым и динамичным.

Такое поведение артиста взбудоражило интернет-пользователей, которые давно замечали эротический подтекст в движениях певца и его манере одеваться.

