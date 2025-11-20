Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как Мария Погребняк нарядила четверых сыновей для семейной фотосессии

Мария Погребняк показала четверых сыновей в честь своего дня рождения
3:12
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк отметила день рождения в кругу семьи, делясь трогательными кадрами с детьми и осознавая ценность каждой минуты жизни.

Блогер Мария Погребняк с сыновьями
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Мария Погребняк с сыновьями

Погребняк поделилась с подписчиками трогательными кадрами из своей жизни в особенный день — свой 38-й день рождения. Бывшая жена футболиста Павла Погребняка воспитывает троих сыновей — Артёма, Павла и Алексея, а годовалый сын Владимир родился в браке с бизнесменом Игорем Головинским.

В своем посте Мария подробно рассказала о своих детях. Старший сын появился на свет, когда ей было всего 19 лет, второй — в 21, третий — в 23, а младший сын родился в 36 лет. На отметке 38 лет блогер показала, что пока не планирует расширять семью.

Мария предстала на снимке в ярком алом платье в окружении наследников, наряженных в белые рубашки. В фотосессии поучаствовал также младший малыш Володя, который по элегантности не уступал братьям.

"Моя гордость" — написала Мария под кадрами.

Поздравления и поддержка друзей

Именинницу тепло поздравила подруга, телеведущая и певица Ольга Бузова, крестная младшего сына Володи.

"Моя девочка, с днем рождения. Всё время, что знаю тебя, поражаюсь, как в такой хрупкой девушке столько внутренней силы и характера. Повезло тем, кто знает тебя так, как я. Чистая, светлая, нежная, ранимая и порядочная", — отметила исполнительница хита "Мало половин".

Празднование и отдых

Свой день рождения Погребняк решила провести вдали от повседневной суеты, отправившись с мужем в Дубай. Младший сын остался под присмотром бабушки и старших братьев.

"Муж увёз в замок. Наш первый романтический день отдыха", — рассказала Мария.

Отдых в жарком курортном городе стал для пары возможностью провести время вместе, укрепить отношения и насладиться атмосферой праздника.

А что если…

Если семья не делится публично счастливыми моментами, это не делает её менее счастливой, но публикации могут мотивировать других родителей к развитию близких отношений и ценить каждый момент.

Мифы и правда

1. Миф: Блогеры показывают только выдуманную жизнь.
Правда: Многие делятся реальными событиями, включая трудности и радости.

2. Миф: Многодетные семьи не могут путешествовать.
Правда: Планирование и правильная организация делают это возможным.

3. Миф: Раннее материнство ограничивает карьеру.
Правда: Современные женщины успешно сочетают семью и профессиональную деятельность.

Сон и психология

Регулярный отдых и качественный сон важны для родителей, особенно многодетных. Недостаток сна снижает внимание и стрессоустойчивость, а совместное планирование распорядка помогает гармонии в семье.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
