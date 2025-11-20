Признание материнского труда: почему Погребняк обрадовала идея депутатов платить матерям в декрете

Госдума предлагает многодетным мамам возможность долгого оплачиваемого декрета. Блогер и многодетная мать Мария Погребняк поприветствовала эту идею.
Погребняк с радостью отреагировала на новую инициативу Госдумы, направленную на поддержку семей с несколькими детьми. Речь идёт о возможности получать часть зарплаты во время декретного отпуска — мера, которая способна существенно облегчить жизнь родителям и признать материнский труд полноценной работой.
Инициатива депутата Яны Лантратовой предполагает конкретные изменения для многодетных семей. Если закон будет принят, матери смогут оставаться в оплачиваемом отпуске дольше и получать значительную часть заработка.
Если рождается четвёртый ребенок — отпуск увеличивается до 4,5 лет, а выплаты составляют 90% дохода.
На пятого и последующих детей декрет может длиться 5,5 лет с полным сохранением зарплаты.
"Это же реальное признание материнского труда как полноценной и высокооплачиваемой работы!" — отметила Мария.
Для многих родителей такая возможность — мечта, ведь она позволяет не терять доход и сохранять карьерные позиции. Работодатель обязан сохранить рабочее место, что делает длительный отпуск менее стрессовым и более планируемым.
Проверить у работодателя возможность оформления длительного декретного отпуска.
Составить финансовый план семьи на весь период отпуска.
Продумать карьерные цели и способы поддержания профессиональных навыков в декрете.
Использовать онлайн-сервисы для удаленного обучения или работы, чтобы оставаться востребованным специалистом.
Ошибка: игнорировать оформление официального декрета.
Последствие: потеря части дохода и риски карьерного роста.
Альтернатива: воспользоваться новым законом и оформить отпуск с сохранением зарплаты.
Что если рожать больше детей станет нормой для большинства семей, то, помимо социальной поддержки, это может стимулировать развитие образовательных и медицинских услуг, появление новых продуктов для детей, расширение секций и кружков.
Как выбрать оптимальный срок декрета?
Это зависит от числа детей, финансовых возможностей и карьерных планов.
Что лучше: сокращенный или длинный декрет?
Длинный декрет дает финансовую и эмоциональную стабильность, короткий — позволяет быстрее вернуться к карьере.
Миф: долгий декрет тормозит карьеру.
Правда: закон гарантирует сохранение рабочего места, а современные онлайн-инструменты помогают оставаться востребованным специалистом.
Миф: многодетные семьи получают мало помощи.
Правда: новые инициативы значительно увеличивают финансовую поддержку и социальные гарантии.
В некоторых европейских странах отпуск с полной зарплатой для многодетных матерей составляет максимум три года.
Исследования показывают, что матери, которые остаются дома с детьми, чаще поддерживают высокий уровень эмоционального интеллекта у ребёнка.
Сохранение рабочего места во время длительного декрета снижает риск депрессии и выгорания.
Советский период: женщины имели право на декрет до 3 лет с минимальными выплатами.
2000-е годы: декрет обычно ограничивался 1,5-2 годами с частичным сохранением зарплаты.
Сегодня: государство повышает поддержку многодетных семей, делая декретный отпуск более длительным и финансово устойчивым.
