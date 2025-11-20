Признание материнского труда: почему Погребняк обрадовала идея депутатов платить матерям в декрете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Погребняк одобрила инициативу Госдумы платить матерям в декрете
4:12
Шоу-бизнес

Госдума предлагает многодетным мамам возможность долгого оплачиваемого декрета. Блогер и многодетная мать Мария Погребняк поприветствовала эту идею.

Ребёнок
Фото: flickr.com by Intel Free Press, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ребёнок

Погребняк с радостью отреагировала на новую инициативу Госдумы, направленную на поддержку семей с несколькими детьми. Речь идёт о возможности получать часть зарплаты во время декретного отпуска — мера, которая способна существенно облегчить жизнь родителям и признать материнский труд полноценной работой.

Инициатива депутата Яны Лантратовой предполагает конкретные изменения для многодетных семей. Если закон будет принят, матери смогут оставаться в оплачиваемом отпуске дольше и получать значительную часть заработка.

Как это будет работать

  • При рождении третьего ребёнка женщина сможет находиться в декрете до 3,5 лет с выплатой 80% от зарплаты.

  • Если рождается четвёртый ребенок — отпуск увеличивается до 4,5 лет, а выплаты составляют 90% дохода.

  • На пятого и последующих детей декрет может длиться 5,5 лет с полным сохранением зарплаты.

"Это же реальное признание материнского труда как полноценной и высокооплачиваемой работы!" — отметила Мария.

Для многих родителей такая возможность — мечта, ведь она позволяет не терять доход и сохранять карьерные позиции. Работодатель обязан сохранить рабочее место, что делает длительный отпуск менее стрессовым и более планируемым.

Советы шаг за шагом для многодетных родителей

  1. Проверить у работодателя возможность оформления длительного декретного отпуска.

  2. Составить финансовый план семьи на весь период отпуска.

  3. Продумать карьерные цели и способы поддержания профессиональных навыков в декрете.

  4. Использовать онлайн-сервисы для удаленного обучения или работы, чтобы оставаться востребованным специалистом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать оформление официального декрета.

  • Последствие: потеря части дохода и риски карьерного роста.

  • Альтернатива: воспользоваться новым законом и оформить отпуск с сохранением зарплаты.

А что если…

Что если рожать больше детей станет нормой для большинства семей, то, помимо социальной поддержки, это может стимулировать развитие образовательных и медицинских услуг, появление новых продуктов для детей, расширение секций и кружков.

FAQ

Как выбрать оптимальный срок декрета?
Это зависит от числа детей, финансовых возможностей и карьерных планов.

Что лучше: сокращенный или длинный декрет?
Длинный декрет дает финансовую и эмоциональную стабильность, короткий — позволяет быстрее вернуться к карьере.

Мифы и правда

  • Миф: долгий декрет тормозит карьеру.
    Правда: закон гарантирует сохранение рабочего места, а современные онлайн-инструменты помогают оставаться востребованным специалистом.

  • Миф: многодетные семьи получают мало помощи.
    Правда: новые инициативы значительно увеличивают финансовую поддержку и социальные гарантии.

3 интересных факта

  1. В некоторых европейских странах отпуск с полной зарплатой для многодетных матерей составляет максимум три года.

  2. Исследования показывают, что матери, которые остаются дома с детьми, чаще поддерживают высокий уровень эмоционального интеллекта у ребёнка.

  3. Сохранение рабочего места во время длительного декрета снижает риск депрессии и выгорания.

Исторический контекст

  1. Советский период: женщины имели право на декрет до 3 лет с минимальными выплатами.

  2. 2000-е годы: декрет обычно ограничивался 1,5-2 годами с частичным сохранением зарплаты.

  3. Сегодня: государство повышает поддержку многодетных семей, делая декретный отпуск более длительным и финансово устойчивым.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
