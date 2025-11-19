Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Строгая мама: Ирина Шейк объяснила, какие запреты она поставила дочери от Брэдли Купера

Ирина Шейк рассказала, что воспитывает дочь в строгости
3:57
Шоу-бизнес

Модель Ирина Шейк раскрыла, как минимальный доступ к гаджетам помогает дочери Лее расти уверенной и счастливой.

Модель Ирина Шейк
Фото: ВК-аккаунт Ирины Шейк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Ирина Шейк

Шейк крайне редко делится подробностями о своей дочери Лее, которую она воспитывает вместе с бывшим партнером, актёром Брэдли Купером. В недавнем интервью изданию People она сделала исключение и рассказала о подходах к воспитанию восьмилетней девочки, подчеркнув важность минимизации влияния цифровых технологий и публичности на жизнь ребенка.

Шейк отметила, что Лея хорошо понимает, что её родители знаменитости и чем они зарабатывают на жизнь, но при этом мама старается оградить дочь от сплетен и негативного внимания.

"Лее разрешен минимальный, практически стремящийся к нулю доступ по всем электронным устройствам", — отметила модель.

Ирина объяснила, что стремится, чтобы Лея росла в реальном мире, а не в цифровом: училась дружить, строить настоящие отношения и делиться теплом с окружающими. По её словам, крайне важно, чтобы девочка научилась любить себя и не зависела от стандартов красоты, которые навязывает индустрия.

Советы шаг за шагом для родителей

1. Определите чёткие правила по использованию гаджетов.

2. Планируйте семейное время без внешних помощников, включая нянь.

3. Объясняйте ребёнку, как работает медийная среда, но без давления.

4. Поддерживайте общение с детьми через совместные игры и прогулки.

5. Формируйте у ребёнка навыки самоуважения и уверенности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

— Разрешение постоянного доступа к гаджетам → зависимость от соцсетей и медиа → ограничение экранного времени, ввод совместных офлайн-активностей.
— Отсутствие времени с родителями → чувство одиночества → совместное планирование семейного досуга.
— Игнорирование психоэмоционального состояния → стресс и низкая самооценка → поддержка через разговоры и совместные активности.

А что если…

Если родители ограничивают гаджеты, но не объясняют причину? В этом случае ребенок может воспринять запреты как несправедливость. Важно обсуждать правила и мотивы, чтобы формировалось понимание, а не протест.

Мифы и правда

1. Миф: "Дети без гаджетов отстают в учебе". Правда: концентрация и внимание развиваются лучше при умеренном использовании технологий.

2. Миф: "Ребенок не узнает о мире". Правда: дети активно изучают окружающее через книги, общение и прогулки.

3. Миф: "Мама и папа не могут быть заняты работой". Правда: правильное планирование позволяет сочетать карьеру и воспитание.

Сон и психология

Ограничение гаджетов положительно влияет на сон: меньше стимуляции перед сном, улучшение качества отдыха, снижение тревожности.

3 интересных факта

1. Ирина родила Лею в марте 2017 года, через два года после начала отношений с Брэдли Купером.

2. Пара рассталась, когда дочке было два года, но сумела выстроить мирное совместное воспитание.

3. Модель считает, что любовь к себе и уверенность в своих силах важнее следования индустриальным стандартам красоты.

Исторический контекст

1. 2015 — Ирина Шейк и Брэдли Купер начинают отношения.

2. 2017 — рождение дочери Леи.

3. 2019 — официальное расставание пары, совместное воспитание продолжается.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
