Детали расследования: как Киану Ривзу удалось вернуть украденные ценности спустя два года

ФБР вернуло актёру Киану Ривзу украденные драгоценности и часы после двухлетнего расследования.

Фото: Фан-аккаунт Киану Ривза ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Киану Ривз

61-летний звезда Голливуда, наконец, получил обратно украденные вещи, которые исчезли из его дома в Лос-Анджелесе два года назад. Долгие поиски завершились успешно благодаря скоординированной работе ФБР и международным усилиям. Актёр лично выразил благодарность ведомству.

Возвращение украденного

Кража из дома Ривза произошла в декабре 2023 года. Среди похищенного были драгоценности и часы, в том числе и модели Rolex Submariner с индивидуальной гравировкой, стоимость которых превышает $9,5 тыс. Общая стоимость всех часов оценивается примерно в $125 тыс.

"Я благодарен ФБР за профессионализм, международное сотрудничество и приложенные усилия", — заявил актёр.

Власти Чили подтвердили передачу найденных драгоценностей Ривзу. Часть предметов была обнаружена в столице страны — Сантьяго, что позволило задержать одного из причастных к краже лиц.

ФБР уточнило, что кражу совершила организованная преступная группа из Южной Америки. Участники подобных банд нередко приезжают в США и другие страны с целью ограблений, нацеливаясь на дорогие дома и предметы роскоши.

А что если…

Если бы ФБР не смогло установить международное сотрудничество, возвращение украденных часов и драгоценностей могло бы затянуться на годы. Международные каналы обмена информацией между правоохранительными органами стали ключевым фактором в расследовании.

3 интересных факта

В международных расследованиях преступники часто используют сложные логистические схемы для перемещения украденного имущества. Rolex Submariner — одна из самых популярных моделей среди коллекционеров, что делает её частой целью краж. Личные письма благодарности звезд помогают поддерживать репутацию и доверие к правоохранительным органам.

Исторический контекст

Массовые ограбления домов знаменитостей в Лос-Анджелесе начали фиксироваться с 1980-х годов, когда роскошь стала более доступной и известной. В 2020-х годах рост преступлений стимулировал внедрение цифровых систем охраны с уведомлением в реальном времени. Международное сотрудничество между полицейскими структурами стало критически важным для успешного возврата украденного имущества.