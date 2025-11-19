Башаров прервал молчание: главная тайна личной жизни раскрыта спустя два года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Башаров женился на возлюбленной Асе Борисовой два года назад
0:56
Шоу-бизнес

Марат Башаров официально подтвердил свой брак с Асей Борисовой.

Марат Башаров
Фото: YouTube канал На Кухне с Маратом Башаровым by Скриншот видео YouTube канала На Кухне с Маратом Башаровым, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марат Башаров

В беседе с журналистами актёр раскрыл, что пара узаконила отношения два года назад, хотя эта информация сохранялась в секрете.

"Мы уже два года женаты", — заявил Башаров, отвечая на вопрос издания Super.

Телеведущий шоу "Битва экстрасенсов" пояснил, что пара сознательно избегала публичности в личной жизни.

История знакомства пары оказалась необычной. Башаров рассказывал ранее, как организовал их первую встречу.

"Я проработал план действительно как маньяк, чтобы вытащить Асю на рыбалку", — признался артист.

Для этого он договорился с коллегами о внеочередной рыбалке и убедил продюсера обеспечить присутствие Борисовой. Этот продуманный подход позволил актёру познакомиться с будущей женой в неформальной обстановке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
