Башаров прервал молчание: главная тайна личной жизни раскрыта спустя два года

Марат Башаров официально подтвердил свой брак с Асей Борисовой.
В беседе с журналистами актёр раскрыл, что пара узаконила отношения два года назад, хотя эта информация сохранялась в секрете.
"Мы уже два года женаты", — заявил Башаров, отвечая на вопрос издания Super.
Телеведущий шоу "Битва экстрасенсов" пояснил, что пара сознательно избегала публичности в личной жизни.
История знакомства пары оказалась необычной. Башаров рассказывал ранее, как организовал их первую встречу.
"Я проработал план действительно как маньяк, чтобы вытащить Асю на рыбалку", — признался артист.
Для этого он договорился с коллегами о внеочередной рыбалке и убедил продюсера обеспечить присутствие Борисовой. Этот продуманный подход позволил актёру познакомиться с будущей женой в неформальной обстановке.
