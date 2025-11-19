Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вода и медленное дыхание помогают нормализовать давление — hazipatika.com
Оригинальный салат Цезарь не содержит курицу и бекон
Микс золота и серебра стал популярным трендом — дизайнеры
Пигментация на коже может указывать на гормональные сбои — косметолог Миронова
Письмо прототипа Джека Доусона с "Титаника" продадут за 66 тысяч
Гниение корней орхидей зимой связано с перегревом и поливом
В России предложили ввести компенсации за тихое увольнение
Измерение талии показало связь с риском диабета — врач-эндокринолог Меркулова
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR

Идеальный подарок: почему Ольга Серябкина отметит Новый год без мужа

Певица Ольга Серябкина отметит Новый год на сцене
4:45
Шоу-бизнес

Певица Ольга Серябкина рассказывает, как совместить творческие планы и семейные традиции на Новый год, не упустив ни одного важного момента.

Певица Ольга Серябкина
Фото: ВК-аккаунт Ольги Серябкиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Ольга Серябкина

Солистка группы Serebro уже определилась с планами на новогоднюю ночь. В этом году артистка проведёт праздник не в семейном кругу, а на сцене, исполняя любимые композиции для публики. Такой выбор полностью соответствует её рабочему графику и творческим планам.

Несмотря на отсутствие певицы дома, её семья не останется без внимания. Муж, бизнесмен Георгий Начкебия, и сын Лука, которому к концу декабря исполнится четыре года, останутся дома и будут ожидать возвращения Ольги. Артистка уточнила, что успеет поздравить родных либо до боя курантов, либо после выступлений, не упуская возможности побыть с ними хотя бы несколько мгновений.

"В Новый год я буду работать и очень этому рада. Идеальный подарок для меня — это иметь возможность пообедать или поужинать с семьей. Это такое крутое чувство видеть, как твои близкие открывают у ёлки подарки, которые ты им приготовил. Невероятное счастье", — цитирует слова певицы Пятый канал.

Новогодние традиции и семейные ритуалы

Семья Серябкиных тщательно относится к празднованию Нового года. В прошлом году Ольга вместе с мужем подготовила маленькое чудо для сына: они рассыпали муку и оставляли следы, имитируя приход Деда Мороза. Такие простые, но продуманные детали помогают ребёнку поверить в сказку и создают настоящую атмосферу праздника.

Хотя певица активно делится в социальных сетях фотографиями и видео с семейных праздников, она старается сохранять личную жизнь в пределах приватного пространства. Основной акцент для Ольги остаётся на творчестве и работе: концерты, фестивали и музыкальные проекты.

Советы шаг за шагом для занятых родителей

  1. Планируйте участие ребёнка в праздничных ритуалах заранее: украшение ёлки, подготовка подарков.

  2. Определите время для коротких семейных встреч, чтобы праздник оставил приятные воспоминания.

  3. Используйте современные средства связи: видеозвонки позволяют быть рядом даже на расстоянии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Полностью игнорировать праздник из-за работы.
    Последствие: Ребёнок чувствует отсутствие внимания и участия.
    Альтернатива: Совместное утреннее поздравление и фотосессия до выступлений.

  2. Ошибка: Забыть про маленькие традиции.
    Последствие: Потеря семейного волшебства.
    Альтернатива: Создавать простые ритуалы, доступные даже при ограниченном времени.

А что если…

Если артистка решит перенести праздничные мероприятия на другое время, это позволит сохранить магию момента для ребёнка и одновременно выполнить все профессиональные обязательства.

FAQ

Как совмещать работу и семейный праздник?
Оптимально распределять время, планировать короткие совместные моменты с близкими.

Сколько длится подготовка к новогоднему выступлению?
Для профессиональных артистов подготовка может занимать несколько недель: репетиции, костюмы, сценарий.

Что лучше: провести праздник дома или на сцене?
Выбор зависит от приоритетов: для творческих людей важнее реализация профессиональных целей, для семейных — совместное время.

Мифы и правда

  • Миф: Праздники должны проводиться только дома.
    Правда: Можно сочетать семейное время и работу, создавая индивидуальные традиции.

  • Миф: Ребёнок обязательно расстроится без присутствия родителя.
    Правда: Короткие, но осознанные моменты совместного праздника создают не меньше радости.

Сон и психология

Сохранение режима сна и короткие отдыхательные паузы помогают артистке поддерживать бодрость в праздничные дни, одновременно заботясь о семейном эмоциональном климате.

Три интересных факта

  1. Ольга продолжает выступать под своей сценической фамилией, несмотря на официальный брак.

  2. Лука впервые увидел "следы Деда Мороза" ещё в возрасте трёх лет.

  3. Праздничные традиции помогают ребёнку развивать воображение и эмоциональный интеллект.

Исторический контекст

  1. 2020 — свадьба Ольги и Георгия Начкебий.

  2. 2021 — рождение сына Луки.

  3. 2025 — плановое участие Ольги в фестивале "Новое Радио ДВИЖ" на Новый год.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Недвижимость
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью Любовь Степушова Берлин обсуждает усиление армии после холодной войны — правительство ФРГ Игорь Буккер ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью
Микс золота и серебра стал популярным трендом — дизайнеры
Пигментация на коже может указывать на гормональные сбои — косметолог Миронова
Письмо прототипа Джека Доусона с "Титаника" продадут за 66 тысяч
Гниение корней орхидей зимой связано с перегревом и поливом
В России предложили ввести компенсации за тихое увольнение
Измерение талии показало связь с риском диабета — врач-эндокринолог Меркулова
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Маргарита Симоньян назвала Высоцкую примером во время болезни
Павел Дуров рассказал о приоритетах мужчин в отношениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.