Идеальный подарок: почему Ольга Серябкина отметит Новый год без мужа

Певица Ольга Серябкина рассказывает, как совместить творческие планы и семейные традиции на Новый год, не упустив ни одного важного момента.
Солистка группы Serebro уже определилась с планами на новогоднюю ночь. В этом году артистка проведёт праздник не в семейном кругу, а на сцене, исполняя любимые композиции для публики. Такой выбор полностью соответствует её рабочему графику и творческим планам.
Несмотря на отсутствие певицы дома, её семья не останется без внимания. Муж, бизнесмен Георгий Начкебия, и сын Лука, которому к концу декабря исполнится четыре года, останутся дома и будут ожидать возвращения Ольги. Артистка уточнила, что успеет поздравить родных либо до боя курантов, либо после выступлений, не упуская возможности побыть с ними хотя бы несколько мгновений.
"В Новый год я буду работать и очень этому рада. Идеальный подарок для меня — это иметь возможность пообедать или поужинать с семьей. Это такое крутое чувство видеть, как твои близкие открывают у ёлки подарки, которые ты им приготовил. Невероятное счастье", — цитирует слова певицы Пятый канал.
Семья Серябкиных тщательно относится к празднованию Нового года. В прошлом году Ольга вместе с мужем подготовила маленькое чудо для сына: они рассыпали муку и оставляли следы, имитируя приход Деда Мороза. Такие простые, но продуманные детали помогают ребёнку поверить в сказку и создают настоящую атмосферу праздника.
Хотя певица активно делится в социальных сетях фотографиями и видео с семейных праздников, она старается сохранять личную жизнь в пределах приватного пространства. Основной акцент для Ольги остаётся на творчестве и работе: концерты, фестивали и музыкальные проекты.
Планируйте участие ребёнка в праздничных ритуалах заранее: украшение ёлки, подготовка подарков.
Определите время для коротких семейных встреч, чтобы праздник оставил приятные воспоминания.
Используйте современные средства связи: видеозвонки позволяют быть рядом даже на расстоянии.
Ошибка: Полностью игнорировать праздник из-за работы.
Последствие: Ребёнок чувствует отсутствие внимания и участия.
Альтернатива: Совместное утреннее поздравление и фотосессия до выступлений.
Ошибка: Забыть про маленькие традиции.
Последствие: Потеря семейного волшебства.
Альтернатива: Создавать простые ритуалы, доступные даже при ограниченном времени.
Если артистка решит перенести праздничные мероприятия на другое время, это позволит сохранить магию момента для ребёнка и одновременно выполнить все профессиональные обязательства.
Как совмещать работу и семейный праздник?
Оптимально распределять время, планировать короткие совместные моменты с близкими.
Сколько длится подготовка к новогоднему выступлению?
Для профессиональных артистов подготовка может занимать несколько недель: репетиции, костюмы, сценарий.
Что лучше: провести праздник дома или на сцене?
Выбор зависит от приоритетов: для творческих людей важнее реализация профессиональных целей, для семейных — совместное время.
Миф: Праздники должны проводиться только дома.
Правда: Можно сочетать семейное время и работу, создавая индивидуальные традиции.
Миф: Ребёнок обязательно расстроится без присутствия родителя.
Правда: Короткие, но осознанные моменты совместного праздника создают не меньше радости.
Сохранение режима сна и короткие отдыхательные паузы помогают артистке поддерживать бодрость в праздничные дни, одновременно заботясь о семейном эмоциональном климате.
Ольга продолжает выступать под своей сценической фамилией, несмотря на официальный брак.
Лука впервые увидел "следы Деда Мороза" ещё в возрасте трёх лет.
Праздничные традиции помогают ребёнку развивать воображение и эмоциональный интеллект.
2020 — свадьба Ольги и Георгия Начкебий.
2021 — рождение сына Луки.
2025 — плановое участие Ольги в фестивале "Новое Радио ДВИЖ" на Новый год.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.