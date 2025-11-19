Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кориантес формирует свисающие цветоносы — ботаники
Япония разъяснила отсутствие подорожания виз для россиян — Посольство
Шаман назвал визит в КНДР главным достижением 2025 года
Бурпи расходует до 20 калорий в минуту — данные фитнес-исследований
Певица Ольга Серябкина отметит Новый год на сцене
Вода и медленное дыхание помогают нормализовать давление — hazipatika.com
Оригинальный салат Цезарь не содержит курицу и бекон
Микс золота и серебра стал популярным трендом — дизайнеры
Пигментация на коже может указывать на гормональные сбои — косметолог Миронова

Чудовищный обман: почему Долина предстала перед судом после скандала с продажей квартиры

Лариса Долина дала показания в суде по поводу мошенничества с продажей квартиры
Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина впервые рассказала в суде о том, как стала жертвой мошенников, потеряла квартиру и вернула её после судебных разбирательств.

Лариса Долина
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Звезда предстала в суде в качестве потерпевшей по делу о мошенническом захвате её квартиры. Этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых в культурной и медийной среде: известная певица оказалась жертвой тщательно спланированной аферы, которая привела к потере недвижимости и финансовых средств. Зрители и поклонники наблюдали за событиями с тревогой: ведь речь шла о доме и личных сбережениях народной артистки России.

Судебное заседание проходило в напряжённой атмосфере. Лариса Александровна приехала на чёрном автомобиле вместе с помощниками. Она не давала комментариев журналистам ни до, ни после слушания. Известно, что после окончания процесса Долина покинула здание через чёрный ход, чтобы избежать лишнего внимания прессы. По слухам, позже она планирует провести собственную пресс-конференцию, чтобы подробно рассказать о произошедшем.

Суть дела

Скандал разгорелся в прошлом году. Под воздействием телефонных мошенников Лариса Долина передала им свои сбережения и продала квартиру. Недвижимость, по информации СМИ, оказалась у IT-специалиста Полины Лурье. Однако благодаря судебным процессам и вмешательству правоохранительных органов квартира вернулась к певице, а Полина Лурье осталась без жилья.

"Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины и только что они выложили в соцсетях обращение якобы от меня. Оно чудовищное, там нет ни одного слова правды!", — заявляла певица.

Суть мошеннической схемы заключалась в психологическом давлении и манипуляциях с документами. Телефонные аферы, как показывает практика, часто включают создание ощущения срочности, угрозу потери средств и поддельные юридические документы. В результате человек, находящийся под давлением, принимает решения, которые в обычной ситуации никогда бы не принял.

Как избежать подобных ситуаций

  1. Никогда не переводить деньги или не подписывать документы под давлением неизвестных лиц.

  2. Проверять юридическую чистоту сделок через нотариуса или независимого юриста.

  3. Не доверять сообщениям в соцсетях от неизвестных аккаунтов, даже если они якобы от знакомых или знаменитостей.

  4. Использовать двухфакторную аутентификацию для банковских и социальных аккаунтов.

  5. При малейших сомнениях обращаться в полицию или к квалифицированному консультанту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сразу поверить звонку от незнакомца, представляющегося юристом.
    Последствие: Потеря денежных средств или имущества.
    Альтернатива: Проверка личности звонящего через официальный сайт компании или юридическую контору.

  • Ошибка: Подписать документы без проверки нотариусом.
    Последствие: Сделка признаётся действительной мошенниками.
    Альтернатива: Всегда нотариально заверять все сделки с недвижимостью.

  • Ошибка: Игнорирование сигналов о подозрительной активности в соцсетях.
    Последствие: Мошенники получают возможность манипулировать информацией.
    Альтернатива: Своевременная проверка аккаунтов и уведомление платформы о мошеннических действиях.

А что если…

Если подобная афера произошла бы с вами, важно сохранять хладнокровие, не поддаваться панике и обращаться к профессионалам. Быстрое и обдуманное реагирование может спасти средства и имущество, как это случилось в случае с Ларисой Долиной.

FAQ

Как выбрать юриста для проверки сделки?
Ищите специалистов с опытом в сфере недвижимости, отзывами и официальной лицензией.

Сколько стоит нотариальное заверение документов?
Средняя стоимость зависит от региона, обычно от 1 до 5 тысяч рублей за стандартную сделку.

Что лучше — доверять соцсетям или официальным источникам?
Всегда проверяйте через официальные сайты, нотариальные конторы или банковские службы, а соцсети используйте только как дополнительный источник информации.

Мифы и правда

  1. Миф: "Мошенники звонят только пенсионерам".
    Правда: Жертвами могут стать люди любого возраста и социального статуса.

  2. Миф: "Если звонят с известного номера, это безопасно".
    Правда: Номера легко подделать, поэтому всегда проверяйте через официальные каналы.

  3. Миф: "Подозрительное сообщение в соцсетях можно игнорировать".
    Правда: Любое подозрительное сообщение лучше проверить и при необходимости заблокировать.

Интересные факты

  1. Долина — одна из немногих артисток, которые публично признались в том, что стали жертвой мошенников.

  2. Схемы телефонного мошенничества активно развиваются и включают психологические методы воздействия.

  3. Возвращение имущества через суд — редкий случай, чаще жертвы теряют доступ к недвижимости навсегда.

Исторический контекст

  1. 2020 год — массовые случаи онлайн-мошенничества по всему миру.

  2. 2022 год — ужесточение законодательства о дистанционных сделках с недвижимостью.

  3. 2024 год — активное использование соцсетей для мошенничества в России и странах СНГ.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Наука и техника
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Недвижимость
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью Любовь Степушова Берлин обсуждает усиление армии после холодной войны — правительство ФРГ Игорь Буккер ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью
Микс золота и серебра стал популярным трендом — дизайнеры
Пигментация на коже может указывать на гормональные сбои — косметолог Миронова
Письмо прототипа Джека Доусона с "Титаника" продадут за 66 тысяч
Гниение корней орхидей зимой связано с перегревом и поливом
В России предложили ввести компенсации за тихое увольнение
Измерение талии показало связь с риском диабета — врач-эндокринолог Меркулова
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Маргарита Симоньян назвала Высоцкую примером во время болезни
Павел Дуров рассказал о приоритетах мужчин в отношениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.