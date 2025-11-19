Королевский конфуз: неосторожная реплика Камиллы о внешности актрисы обернулась скандалом

Королева Камилла прокомментировала внешность актрисы Рут Джонс

Королева Камилла попала в центр внимания из-за комментария о внешности актрисы Рут Джонс. Инцидент произошёл во время встречи в уэльском замке Сифартфа, сообщает издание RadarOnline.

Фото: commons.wikimedia.org by The Big Lunch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Королева Камилла

По данным источника, супруга Карла III не сразу узнала актрису.

"О, разве вы не похудели?" — таким был первый вопрос Камиллы при встрече, на что Джонс смущенно ответила подтверждением.

Видео с моментом беседы быстро распространилось в социальных сетях. Часть пользователей сочла ремарку королевы неуместной и потребовала публичных извинений.

Ряд комментаторов, однако, вступился за Камиллу, отметив её прямолинейность. Они предположили, что высказывание не содержало злого умысла, а отражало привычку королевы говорить то, что она думает.

