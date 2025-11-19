Королевский конфуз: неосторожная реплика Камиллы о внешности актрисы обернулась скандалом

Королева Камилла попала в центр внимания из-за комментария о внешности актрисы Рут Джонс. Инцидент произошёл во время встречи в уэльском замке Сифартфа, сообщает издание RadarOnline.
По данным источника, супруга Карла III не сразу узнала актрису.
"О, разве вы не похудели?" — таким был первый вопрос Камиллы при встрече, на что Джонс смущенно ответила подтверждением.
Видео с моментом беседы быстро распространилось в социальных сетях. Часть пользователей сочла ремарку королевы неуместной и потребовала публичных извинений.
Ряд комментаторов, однако, вступился за Камиллу, отметив её прямолинейность. Они предположили, что высказывание не содержало злого умысла, а отражало привычку королевы говорить то, что она думает.
В сентябре ювелирный блогер назвала реальную стоимость броши, которую Камилле преподнёс президент США Дональд Трамп. Оказалось, что аксессуар может стоить гораздо дешевле заявленной в СМИ цены.
