Я бы не выдержал: Владимир Пресняков раскрыл, что держит его 79-летнюю мать в бешеном ритме

Певец Владимир Пресняков поделился трогательными подробностями о жизни своей матери — легендарной солистки ансамбля "Самоцветы" Елены Пресняковой, которой 19 ноября исполняется 79 лет. Несмотря на возраст, артистка продолжает активно гастролировать и, по словам сына, по-прежнему не представляет жизни без сцены и постоянного движения.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Пресняков

Энергия, которой можно позавидовать

В интервью изданию Metro Пресняков с восхищением отметил, что его мама способна дать по три концерта в день, тогда как сам он, по собственному признанию, вряд ли выдержал бы такой темп.

"Ведь у мамы до сих пор иногда по три концерта в день бывает! Даже я столько не выдержал бы, наверное", — сказал певец.

По его словам, трудоспособность и энергия Елены Пресняковой поражают даже близких. Несмотря на плотный график, артистка всегда остаётся в отличном настроении и с радостью выходит к публике.

Подарок от сына и невестки

В честь праздника Владимир и его супруга, певица Наталья Подольская, решили сделать особенный подарок. Они преподнесли Елене наряд, в котором та недавно снималась в клипе.

Пресняков отметил, что для его мамы этот презент оказался особенно ценным, ведь с костюмами у неё связано множество воспоминаний о выступлениях и репетициях, которые длятся уже более полувека.

"Три дня дома — уже мучение"

По словам артиста, Елена Преснякова не может сидеть без дела. Даже короткий отдых дома даётся ей с трудом — она привыкла жить в постоянном ритме репетиций, гастролей и встреч с публикой.

"Три дня дома для неё — уже мучение. Ей нужна постоянная движуха! Вот и работает много. Так было всегда, всю жизнь", — подчеркнул Владимир.

Музыкант добавил, что для его матери сцена — это не просто профессия, а смысл жизни. Энергия, с которой она по-прежнему выступает, заряжает не только зрителей, но и всю семью.

Женщина, которая не знает усталости

Елена Преснякова начала карьеру в конце 1960-х и за десятилетия на сцене стала одной из главных звёзд советской и российской эстрады. Её узнаваемый голос и неподдельная харизма сделали "Самоцветы" символом нескольких поколений.

Несмотря на то что ансамбль не раз переживал смену составов и музыкальных направлений, Преснякова оставалась его лицом — и до сих пор собирает аншлаги по всей стране.

Коллеги отмечают, что певица не только не теряет форму, но и постоянно ищет новые творческие возможности. Она активно участвует в телевизионных программах, фестивалях и юбилейных концертах, а также поддерживает молодёжь, выступая в качестве наставницы и вдохновительницы.

Музыкальная династия

Семья Пресняковых давно стала настоящей музыкальной династией. Помимо Елены Пресняковой, в ней поют её супруг Владимир Пресняков-старший, сын Владимир и невестка Наталья Подольская. Все они часто выступают вместе и признаются, что именно любовь к музыке объединяет их сильнее любых обстоятельств.

Для Владимира-младшего мама всегда была примером стойкости, дисциплины и искренности в творчестве. Он говорит, что вырос за кулисами, наблюдая, как родители буквально живут своей профессией.

Вечное движение как стиль жизни

Елена Преснякова — из тех артистов, кто не мыслит себя без сцены. Даже в свободное время она находит повод для репетиций, встреч или поездок. По словам близких, "остановиться" для неё — значит потерять энергию, а публика и работа дают ей силы и вдохновение.

Коллеги по цеху отмечают, что певица сохраняет оптимизм, чувство юмора и лёгкость в общении, оставаясь при этом требовательной к себе. Её выступления по-прежнему наполнены эмоциями, а голос звучит с той же мягкой мощью, что и десятилетия назад.