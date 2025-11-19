Пересолд-аут: блогерша раскрыла детали концерта Галкина* в Израиле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Блогерша Ларина посетила концерт Галкина* в Израиле
Алёна Ларина, ведущая блоги о жизни в Израиле, посетила концерт Максима Галкина*. Своими впечатлениями она поделилась в социальной сети, начав пост с фразы о "буднях в Израиле".

Максим Галкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин

Блогерша опубликовала совместное фото с юмористом и кадры с выступления.

"Тот самый концерт, когда был не просто солд-аут, а пересолд-аут", — написала Ларина в своём аккаунте.

Она также назвала Галкина человеком с огромным талантом, отметив, что восхищается его манерой пародий с детства. Блогерша добавила, что рада присутствию ярких звёзд в Израиле.

Публикация появилась на фоне сообщений о проверке Галкина в Израиле из-за видео с флагами. Позднее министерство нацбезопасности страны опровергло эту информацию.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
