Пересолд-аут: блогерша раскрыла детали концерта Галкина* в Израиле

Алёна Ларина, ведущая блоги о жизни в Израиле, посетила концерт Максима Галкина*. Своими впечатлениями она поделилась в социальной сети, начав пост с фразы о "буднях в Израиле".
Блогерша опубликовала совместное фото с юмористом и кадры с выступления.
"Тот самый концерт, когда был не просто солд-аут, а пересолд-аут", — написала Ларина в своём аккаунте.
Она также назвала Галкина человеком с огромным талантом, отметив, что восхищается его манерой пародий с детства. Блогерша добавила, что рада присутствию ярких звёзд в Израиле.
Публикация появилась на фоне сообщений о проверке Галкина в Израиле из-за видео с флагами. Позднее министерство нацбезопасности страны опровергло эту информацию.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
