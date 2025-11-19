Бывшая супруга Михаила Галустяна рассказывает, что действительно помогает при хандре — неожиданный приём

Бывшая супруга шоумена Михаила Галустяна Виктория рассказала подписчикам о способах преодоления хандры.
Она подчеркнула, что делится советами как профессиональный семейный психолог.
"Самое главное — разрешить себе отдохнуть и позволить "ничегонеделание" без чувства вины, мы не можем быть эффективными 24/7", — написала Галустян в своём блоге.
Она также рекомендовала короткие физические активности и любимые занятия вместо бесцельного скроллинга ленты.
Параллельно с психологической практикой бизнесвумен развивает собственный бренд купальников. Она отмечает, что получила ценный опыт при запуске первой капсулы коллекции.
Напомним, что развод пары прошёл осознанно и обоюдно. Михаил Галустян ранее подчёркивал, что им удалось сохранить дружеские отношения ради общих дочерей.
