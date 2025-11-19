Секунда на экране — и шквал комментариев: походка Киркорова стала поводом для споров

Киркоров с трудом шёл по лестнице, опираясь на охранника

Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров вновь оказался в центре обсуждения из-за тревожных слухов о его самочувствии. В Сети появилось видео, на котором артист с трудом передвигается и не может самостоятельно спуститься по ступеням.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Кадры, опубликованные Telegram-каналом "Звёздная пыль", быстро разошлись по соцсетям и вызвали волну комментариев. На ролике видно, как Киркоров покидает сцену после выступления. Когда он подходит к лестнице, охранник подставляет ему руку и помогает преодолеть ступени. Без поддержки телохранителя певец двигался бы с трудом.

Что случилось с артистом

Сразу после появления видео поклонники начали обсуждать возможные причины. Напомним, в прошлом году Киркоров получил травму во время концерта в Санкт-Петербурге.

Теперь многие предположили, что артист так и не восстановился полностью. Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на его походку, заявив, что она выглядит неуверенной и осторожной. Другие объяснили это естественными возрастными изменениями.

"По походке — тазобедренные шалят уже", "Возраст даёт знать, ему ведь 58", — пишут пользователи.

Скептики же считают, что история раздута: возможно, Киркоров просто берёг ногу или опасался оступиться на скользких ступенях сцены.

Что говорит сам Киркоров

Филипп Бедросович подчёркивает, что чувствует себя хорошо и продолжает активно готовиться к новым проектам. По словам певца, никакой угрозы здоровью нет.

В феврале 2026 года Киркоров даст большой сольный концерт в Москве — масштабное шоу, к которому он готовится уже несколько месяцев.

По словам близких к окружению Киркорова источников, певец сейчас много времени проводит в репетиционном зале и уделяет внимание физической форме.

Артист, который не сдаётся

Несмотря на возраст, Киркоров остаётся одним из самых активных и востребованных исполнителей российской сцены. Его имя по-прежнему ассоциируется с масштабными постановками, яркими костюмами и постоянными экспериментами с образами.

Он сам не раз подчёркивал, что не намерен уходить со сцены и предпочитает двигаться вперёд, даже если для этого приходится жертвовать комфортом.

Поклонники также напоминают, что за последние годы певец перенёс несколько пластических операций и процедур, направленных на омоложение. Возможно, часть недавних изменений в его внешнем виде и движениях связана именно с этим.

Реакция публики и атмосфера вокруг

Видео вызвало бурные дискуссии: одни выражают тревогу, другие — поддержку и восхищение стойкостью артиста. На фанатских страницах в соцсетях пишут, что Киркоров "всегда держится с достоинством" и "не привык жаловаться".

Многие уверены: слухи о его плохом состоянии — преувеличение, а артист просто стал осторожнее относиться к себе после прошлогодней травмы.

В комментариях поклонники делятся воспоминаниями о его выступлениях и благодарят за преданность сцене.