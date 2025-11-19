Карьера не важна? Дуров поделился своим мнением о женщинах

Павел Дуров рассказал о приоритетах мужчин в отношениях

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Павел Дуров публично поддержал распространённое утверждение о мужских приоритетах в отношениях. Речь идёт о тезисе, что карьера женщины не является определяющим фактором при выборе партнёрши.

Фото: Flickr by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Павел Валерьевич Дуров

Поводом стало обсуждение в социальной сети X, где пользовательница спросила о достоверности данного утверждения.

"Мужчины, это правда?" — содержался вопрос в публикации. "100%", — лаконично ответил Дуров в своём аккаунте.

Этим он выразил полное согласие с тем, что мужчины ценят в отношениях комфорт больше, чем карьерный статус женщины.

Сам основатель Telegram встречается с криптоинвестором Юлией Вавиловой, которая активно ведёт социальные сети. Её профиль наполнен кадрами из путешествий, тренировок и фотографиями в различных образах.