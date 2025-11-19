Карьера не важна? Дуров поделился своим мнением о женщинах

Павел Дуров публично поддержал распространённое утверждение о мужских приоритетах в отношениях. Речь идёт о тезисе, что карьера женщины не является определяющим фактором при выборе партнёрши.
Поводом стало обсуждение в социальной сети X, где пользовательница спросила о достоверности данного утверждения.
"Мужчины, это правда?" — содержался вопрос в публикации.
"100%", — лаконично ответил Дуров в своём аккаунте.
Этим он выразил полное согласие с тем, что мужчины ценят в отношениях комфорт больше, чем карьерный статус женщины.
Сам основатель Telegram встречается с криптоинвестором Юлией Вавиловой, которая активно ведёт социальные сети. Её профиль наполнен кадрами из путешествий, тренировок и фотографиями в различных образах.
