На ней сэкономили: почему национальный костюм участницы Мисс Вселенная из РФ разочаровал публику

Россиянка разочаровала публику национальным костюмом на "Мисс Вселенная-2025"

Модель Анастасия Венза представила национальный костюм на "Мисс Вселенная — 2025", но реакция публики оказалась неожиданной.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Вензы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Анастасия Венза

Венза из Подмосковья в настоящее время принимает участие в конкурсе "Мисс Вселенная — 2025" в Таиланде. Каждый её выход на сцену в этом году привлекает внимание публики, но не всегда в позитивном ключе. Особое обсуждение вызвал показ национальных костюмов — момент, который традиционно является одним из самых ярких и запоминающихся в конкурсе красоты.

22-летняя Анастасия вышла на сцену в платье, созданном известным российским дизайнером Игорем Чапуриным. Внешний вид и презентация наряда вызвали резкую реакцию зрителей и пользователей социальных сетей. Многие отметили, что костюм не обладает запоминающейся изюминкой, а сама участница выглядит неуверенно, словно боится сделать шаг. Дополняла впечатление слегка натянутая улыбка и осторожная, почти робкая походка.

Реакция публики и критиков

Наблюдая за выступлением Вензы, поклонники и эксперты обсуждали не только сам костюм, но и подачу участницы. В Сети появились комментарии, которые отражают общий настрой зрителей.

"Не понимаю, почему еще и костюмы делают сильно проще, чем в прошлые года. Вспомните Анну Линникову и её царское красное платье, а тут как будто костюмами еще больше подчеркивают неуверенность Анастасии";

"Абсолютно неподготовленная девушка. Симпатичная да, миловидная, но не для конкурса. Эмоций нет, натянутая вымученная улыбка и это надутое лицо…";

"Как-то на ней сэкономили";

"Почему у всех шикарные национальные костюмы, а у нее просто ткань";

"Неуверенная походка, вечно натянутая улыбка, никакущая!" — писали интернет-пользователи.

На "Мисс Вселенная" национальные костюмы оцениваются не только за красоту, но и за историческую и культурную достоверность. Российские участницы традиционно демонстрируют сложные наряды с элементами национального рукоделия. Работа над костюмом может занимать несколько месяцев, включая дизайн, пошив и репетиции.

Исторический контекст

1952 — первый конкурс "Мисс Вселенная", национальные костюмы лишь формально присутствовали.

1980-е — конкурсы начинают уделять больше внимания традициям каждой страны.

2000-е — наряды становятся заметной частью сценического шоу, иногда конкурирующей с вечерними платьями по впечатлению.