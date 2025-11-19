Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткий сон снижает артериальное давление по данным Гарвардской медшколы
Деликатная варка усиливает вкус яблочного повидла
Австралийский булок признан самой твёрдой древесиной по шкале твёрдости Янке
Россия и Индия завершают подготовку к декабрьскому саммиту в Нью-Дели
В Польше найдено место захоронения монет времён войн XVII века — археологи
Запад не сможет конфисковать российские активы — экономист Беляев
Пельмени совместимы со сливками, сыром и овощами
Уксус и сода эффективны против плесени на стенах — специалисты
Минобороны впервые привлекло казачество к пополнению мобилизационного резерва 

Семейные корни: какие неожиданные факты Эмир Кустурица узнал из своего ДНК-теста

ДНК-тест Эмира Кустурицы показал его генетическую связь с Восточной Европой
Шоу-бизнес

Режиссёр Эмир Кустурица прошёл тест ДНК и узнал неожиданные детали о своих корнях. Мы разбираемся, что дают такие исследования и как использовать результаты.

Эмир Кустурица
Фото: mc.rs by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эмир Кустурица

Личное отношение к своим корням для многих людей превращается в своеобразный компас: оно помогает понять собственную историю и точнее почувствовать связь с культурой. Именно такой опыт получил легендарный сербский кинодеятель Кустурица, намеревающийся стать гражданином РФ, когда решил пройти ДНК-тест и узнать, как распределяются его генетические истоки. Мастер

Результат оказался для него не просто занимательной статистикой — он стал поводом по-новому увидеть историю своей семьи и шире взглянуть на культурные связи Восточной Европы.

В беседе с писателем и публицистом Михаилом Шахназаровым режиссёр поделился данными исследования, которое проходил за границей. По его словам, часть происхождения оказалась связана с народами Западной Европы, но основу составили славянские корни — именно эта деталь произвела на него самое сильное впечатление.

"Когда я сдал в Австралии ДНК-тест, там было написано: 12% — пиреней, 10% — кельты и остальные 78% — Восточная Европа, славяне", — цитирует слава режиссёра издание "Абзац".

Он также отметил, что духовная общность восточноевропейских народов, по его мнению, во многом определяет их историческую устойчивость. Кустурица убеждён, что традиции, поддерживаемые Русской православной церковью и её зарубежными структурами, могут играть важную роль в сохранении культурного пространства региона.

Базовые утверждения и ключевые наблюдения

Открытие собственных корней часто становится толчком к переосмыслению прошлого. В случае Кустурицы генетические данные логично дополнили его многолетний интерес к теме славянской идентичности, которую он не раз раскрывал в своих фильмах, музыке и социальных инициативах.

Эксперты в области генетических тестов отмечают, что подобные исследования нередко показывают смешанную картину происхождения, ведь история Европы всегда была насыщена миграциями. Для жителей Балкан типично сочетание славянских, средиземноморских и кельтских линий — результаты Кустурицы хорошо вписываются в эту тенденцию.

Советы шаг за шагом: как пройти ДНК-тест и понять результат

  1. Выберите сервис: популярны международные компании с широкими эталонными базами.

  2. Закажите набор: он включает пробирку или щёточку для сбора слюны.

  3. Отправьте образец: доставка обычно включена в стоимость.

  4. Получите отчёт: данные доступны в личном кабинете.

  5. Используйте дополнительные инструменты: карты миграций, архивные документы, генеалогические сервисы.

  6. Сопоставьте генетику с семейными рассказами, чтобы получить более целостную картину.

  7. При желании загрузите данные в альтернативные платформы для расширенного анализа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорировать размер выборки в эталонной базе → погрешность результатов → выбирать сервисы с базой от 10 млн пользователей и выше.
• Не учитывать исторические миграции → неверное толкование отчёта → дополнить анализ чтением исторических справок по региону.
• Сравнивать результаты разных компаний напрямую → некорректные выводы → использовать одну платформу или сопоставлять данные через специальные конвертеры.

А что если…

Результаты нередко показывают неожиданные этнические компоненты. Это распространённая ситуация. Европа — регион со сложнейшей историей, поэтому даже небольшие проценты другого происхождения встречаются часто. Такие данные можно использовать как повод расширить генеалогические поиски и узнать больше о старших поколениях семьи.

FAQ

Как выбрать компанию для ДНК-теста?

Ориентируйтесь на размер базы данных, наличие русскоязычной поддержки и возможность скачивать "сырые" данные.

Сколько стоит тест?

Средняя цена международных сервисов — от 60 до 150 долларов в зависимости от типа анализа и времени акции.

Что лучше — автосомный или специализированный тест?

Для общего знакомства с происхождением лучше автосомный. Для углубления родословной по материнской или мужской линии подойдут mtDNA или Y-тест.

Мифы и правда

• Миф: результаты ДНК-теста полностью описывают генетику человека.
Правда: анализ показывает лишь выборочные участки, которые помогает интерпретировать эталонная база.

• Миф: если процент происхождения невысокий, это ошибка.
Правда: малые компоненты — частое следствие древних миграций.

• Миф: тест даст точное место происхождения предков.
Правда: он указывает только крупные регионы, а не конкретные города.

Три интересных факта

  1. Большинство тестов используют одну методику, но интерпретация зависит от базы сравнения.

  2. Балканы — один из самых генетически разнообразных регионов Европы.

  3. В отчётах нередко встречаются компоненты, связанные с древними миграциями из Малой Азии и Ближнего Востока.

Исторический контекст

• Переселение славян в раннем Средневековье сформировало основу населения Восточной Европы.
• На Балканах веками сосуществовали славянские, византийские и западноевропейские культурные линии.
• Современные ДНК-исследования подтверждают: этническая карта региона исторически была мозаичной.

Кустурица рассматривает собственные генетические данные как ещё одно напоминание о том, насколько тесно переплетаются культуры и традиции на Балканах и в Восточной Европе. Его размышления звучат особенно значимо на фоне интереса многих людей к изучению своих семейных историй. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Недостаток сна приводит к сильному голоду и повышению тяги к сладкому — эксперты
Новости спорта
Недостаток сна приводит к сильному голоду и повышению тяги к сладкому — эксперты
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Недвижимость
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Шоу-бизнес
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Запад не сможет конфисковать российские активы — экономист Беляев
Пельмени совместимы со сливками, сыром и овощами
Уксус и сода эффективны против плесени на стенах — специалисты
Минобороны впервые привлекло казачество к пополнению мобилизационного резерва 
Смесь яблочного уксуса и мёда помогает контролировать вес — диетологи
Rheinmetall готовится отправить Киеву зенитные установки на базе Leopard 1
Чукотка увеличивает поток туристов и укрепляет имидж региона путешественниками
Сергей Лукьяненко предупредил об опасности ИИ для литературы
Заправка самостоятельно снижает риски потерь и повреждений автомобиля, рассказал авто
Перегрузка предплечий увеличивает риск боли в сухожилиях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.