Тёмные схемы: почему суд взыскал с актёра Павла Деревянко 13 миллионов рублей

Суд взыскал с Павла Деревянко более 13 миллионов рублей по делу о криптовалюте
Измайловский суд обязал актёра Павла Деревянко и его партнёра выплатить свыше 13 млн рублей — история инвестиций, займов и возможного мошенничества, которая обнажила слабые места в защите вкладчиков.

Актёр Павел Деревянко
Фото: ВК-аккаунт Павла Деревянко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Павел Деревянко

Дело о взыскании крупной суммы с Деревянко и его партнёра снова в центре внимания: Измайловский районный суд Москвы обязал ответчиков выплатить более 13 миллионов рублей по займам. Решение судьи прозвучало в середине ноября — и поднимает вопросы о рисках инвестиций, о роли посредников и о том, как правильно защищать свои права, когда речь идёт о деньгах и криптопроектах.

"Суд постановил взыскать с ответчиков солидарно задолженность по договору займа составившую более 13 миллионов рублей", — отмечается в официальном заявлении судебной пресс-службы.

По официальной информации, помимо основной суммы с Деревянко и его партнёра Григория Мулузяна взысканы проценты, неустойка и судебные расходы, что увеличивает итоговую сумму требований, хотя точная общая цифра в пресс-релизе не указана.

История началась ещё в 2023 году: тогда же было инициировано расследование, а в отношении одного из ответчиков — Григория Мулузяна — упоминалось уголовное дело о мошенничестве.

Разбирательства показывают, что конфликт не ограничился парой документов. По данным СМИ, предприниматель, который вложил средства в связанную с актёром криптокомпанию, заключил несколько договоров займа и потерял надёжду на обещанную прибыль. Со временем число пострадавших инвесторов росло, и общие претензии к участникам проекта назывались на уровне десятков миллионов рублей.

Важный штрих: защиту актёра ведёт адвокат Евгений Розенблат, который ранее подчёркивал, что его клиент в этой истории — потерпевшая сторона и стал жертвой предполагаемых неправомерных действий делового партнёра. Эта позиция, разумеется, будет отстаиваться в дальнейшем гражданском и, при необходимости, уголовном процессе.

Базовые утверждения и суть дела

Суть конфликта — невозвращённые займы и претензии инвесторов, часть которых связана с криптопроектом. Дело сочетает в себе элементы гражданского и возможного уголовного производства: требования бизнесмена Сергея Николенко, и параллельно расследование по мошенничеству в отношении одного из партнёров. В таком тандеме коммерческие споры легко перерастают в сложную правовую историю, поскольку присутствуют и публичные фигуры, и технологии с повышенным риском — криптовалюта и связанные инструменты.

Советы шаг за шагом для инвесторов и участников проектов

  1. Перед вложением изучите юридическую структуру компании: устав, лицензии, договора займа.

  2. Запросите полную финансовую отчётность и подтверждения платежей.

  3. Договоры оформляйте письменно и с указанием механизмов возврата и ответственности.

  4. Используйте услуги юриста или профильной юридической фирмы при переводе значительных сумм.

  5. Для криптопроектов проверяйте репутацию разработчиков, аудит смарт-контрактов и наличие cold-/hot-кошельков.

  6. Храните документы переписки и квитанции — это пригодится в суде.

  7. При первых признаках схемы-пира или давления — приостанавливайте дальнейшие вложения и обращайтесь к правоохранителям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Довериться устному обещанию → потеря средств → требование письменного договора.
• Инвестировать без проверки команды → высокий риск мошенничества → аудит команды и отзыв референсов.
• Игнорировать мелкие огрехи в отчётности → накопление проблем → регулярный мониторинг и независимая проверка.
Альтернативы: юридическая экспертиза договоров, использование эскроу-счетов, страхование коммерческих рисков.

А что если…

Если бы инвесторы заранее требовали страхование рисков или механизмы возврата через банковскую гарантию, многие споры могли бы быть разрешены до суда. Если же государственное регулирование рынка криптовалют станет жёстче, подобные истории могут снизиться — но это также снизит скорость стартапов и изменит условия финансирования.

Мифы и правда

Миф: "Если инвестор публичный — он защищён больше".
Правда: публичность даёт внимание, но не гарантирует правовой защиты; доказательная база и договоры важнее.

Миф: "Криптопроекты — быстрый способ гарантированного дохода".
Правда: высокая волатильность и слабое регулирование увеличивают риски потерь.

Три интересных факта

  1. В делах о займах суды учитывают не только текст договора, но и поведение сторон, переписку и банковские переводы.

  2. Криптодоказательства (транзакции в блокчейне) могут быть надёжным источником, но требуют технической экспертизы.

  3. Публичные споры с участием звёзд привлекают больше свидетелей и внимания СМИ, что иногда ускоряет урегулирование.

Исторический контекст

• Традиционные договоры займа имели чёткие юридические механизмы ещё в XX веке.
• Появление криптовалют в 2010-х добавило новые формы привлечения средств и новые риски.
• В последние годы суды всё чаще сталкиваются с делами, где сочетаются цифровые активы и классические долговые обязательства.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
