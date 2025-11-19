Бородина объявила войну вредной привычке: что заставило телеведущую пойти на этот шаг

Ксения Бородина сообщила о решении полностью отказаться от курения. По словам телеведущей, этот шаг был вызван регулярными головными болями.
В Telegram-канале Бородина призналась, что расстаться с сигаретами оказалось сложнее, чем с алкоголем.
"Ну вот я много не пила никогда, в нашей компании я вообще самая скучная выпивоха. Но вот здоровый сон мне дороже", — пояснила она.
Телеведущая также начала строго следить за режимом дня, стараясь ложиться спать до часа ночи.
"Короче, я стала рабой часов, которые меня дисциплинируют по полной", — добавила Бородина.
Отдельно она прокомментировала заявление Ксении Собчак о своём браке, связав критику с обидой из-за отказа дать интервью.
