Принимаем обездоленных: кто из звёзд согласился принять на работу изгнанных танцоров Булановой

Солисты "Иванушек" готовы принять уволенных танцоров Булановой
7:27
Шоу-бизнес

Оставшиеся без работы танцоры певицы Татьяны Булановой могут пополнить ряды легендарного музыкального коллектива.

Группа Иванушки International
Фото: ВК-аккаунт группы Иванушки by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Группа Иванушки International

История с танцорами Булановой неожиданно получила продолжение, когда участники группы "Иванушки International" с юмором заявили, что готовы принять артистов, покинувших её коллектив. Рассказали они об этом во время беседы с журналистами на шоу "Посиделки на Дорожном радио", где вспоминали разные случаи из гастрольной жизни, обсуждали работу и смеялись над тем, как иногда причудливо складывается шоу-бизнес.

Именно певец Кирилл Туриченко первым заговорил о танцорах Булановой и в шутку представил, что зрители могут увидеть их рядом с "Иванушками" на сцене. Его слова прозвучали легко, без наезда, скорее как поддержка коллег, оказавшихся в непростой ситуации.

"Может быть вы увидите танцоров Тани Булановой у нас, у "Иванушек International"? Знаете, это как хорошая русская изба — мы принимаем всех обездоленных артистов и талантливых людей. Все приходите к "Иванушкам"! Мы примем, у нас большая сцена", — заявил артист.

Коллега Туриченко, певец Андрей Григорьев-Апполонов, рассказал о своём разговоре с Булановой, состоявшемся ещё летом. Он признаётся, что искренне восхищался её танцорами, и теперь, вспоминая события, словно удивляется совпадению: похвалил — и начался шум.

"Я позвонил Тане и выразил свое восхищение её танцорами. Причём она выступала с этими танцорами на моем дне рождения летом. И буквально через неделю понесся этот хайп. Я ей звоню, говорю: "Танечка, вот после моего ДР у тебя такой вот прикол произошел". Она говорит: "Да". Я ей говорю: "Я надеюсь, ты им подняла зарплату в два раза танцорам, потому что они этого реально заслуживают". Она сказала: "Я подумаю", — поделился солист "Иванушек".

Когда разговор коснулся денег, Туриченко снова перевёл беседу в шутку и предложил: если зарплату поднимут и "Иванушкам", они сами могут пуститься в пляс — прихлопы, притопы, всё как положено. Атмосфера на интервью была дружеской и даже немного домашней, поэтому публика легко восприняла этот юмор.

Сообщалось ранее, что танцоры Булановой, ставшие настоящими героями соцсетей благодаря своей фирменной манере движения, могли покинуть артистку из-за конфликта с новым директором. В прессе обсуждали даже возможное применение физической силы со стороны менеджера, что добавило истории драматичности.

Базовые утверждения и суть темы

Ситуация с танцорами отражает одно из типичных явлений шоу-бизнеса: артисты и их команды постоянно сталкиваются с изменением условий, новыми людьми в руководстве, переговорами о гонорарах и поиском комфортной рабочей среды. Танцоры, как и музыканты, часто зависят от решений директора или продюсера, поэтому любая смена курса может привести к перераспределению обязанностей или даже уходу из коллектива.

На этом фоне слова "Иванушек" выглядят как жест поддержки и лёгкий способ разрядить накал обсуждений. Да и сравнение коллектива с "русской избой" вполне отражает атмосферу группы, которая известна дружелюбием и умением не терять чувство юмора даже в рабочих вопросах.

Советы шаг за шагом: как артистам выбирать рабочий коллектив

  1. Изучить условия: график, оплату, структуру руководства.

  2. Посмотреть прошлые работы и выступления коллектива, чтобы понять стиль.

  3. Оценить атмосферу: пройти пробную репетицию, пообщаться с участниками.

  4. Проверить юридическую сторону: договор, обязанности, ответственность.

  5. Убедиться, что творческие задачи совпадают с личными целями.

  6. Обратить внимание на бытовые вопросы: перелёты, проживание, питание в гастролях.

  7. Сравнить предложения нескольких артистов или коллективов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Соглашаться на работу без договора → риск задержек выплат → заключить письменное соглашение.
• Игнорировать сигналы о токсичной атмосфере → эмоциональное выгорание → выбирать коллективы с поддерживающей средой.
• Переезжать в гастроли без обсуждения быта → дополнительный стресс → заранее уточнять условия проживания.
• Работать за минимальный гонорар "ради опыта" → потеря мотивации → искать проекты с грамотной системой оплаты.

А что если…

Если бы танцоры Булановой действительно перешли в "Иванушки International", это стало бы самым неожиданным кадровым переходом года. Возможно, такие приглашения помогли бы им сохранить творческий настрой, а группе добавили бы ещё больше внимания в медиа. Но, скорее всего, это всё-таки образная шутка, поданная с уважением к их работе.

FAQ

Как танцорам понять, что пора менять коллектив?
Когда условия труда ухудшаются, руководство нарушает договорённости или отсутствуют перспективы роста.

Сколько стоит работа профессионального танцора в туре артиста?
В среднем от 40 до 120 тысяч рублей в месяц, в зависимости от звёздности артиста, количества концертов и географии гастролей.

Что лучше: работа с группой или с сольным исполнителем?
Группа обычно даёт больше стабильности, а сольный артист — больше индивидуальных задач и шанс быть заметнее.

Мифы и правда

Миф: танцоры — всегда второстепенная часть шоу.
Правда: именно от танцевальной команды во многом зависит динамика концерта и восприятие артиста.

Миф: конфликты возникают из-за денег.
Правда: чаще всего проблемы связаны с управлением и условиями работы.

Сон и психология

У артистов плотные графики, ночные переезды и постоянная смена площадок. Это влияет на сон, режим питания и эмоциональное состояние. Психологи отмечают, что танцорам нужно регулярно восстанавливаться через массаж, релаксацию или СПА-процедуры. Для тех, кто часто ездит в гастроли, важны удобный инвентарь для растяжки, ортопедические стельки, витамины для поддержки суставов и полноценный отдых хотя бы два раза в неделю.

Три интересных факта

  1. В крупных шоу танцоры получают бонусы за сложные трюки или участие в сольных номерах.

  2. На концертах поп-артистов хореография подстраивается под электрооборудование, свет и пиротехнику.

  3. Часто именно танцоры становятся героями вирусных видео, как произошло с командой Булановой.

Исторический контекст

• В начале 2000-х танцоры редко попадали в кадр и оставались "за рамкой" концерта.
• После появления соцсетей артисты стали делать больше закулисных роликов, где танцевальные команды оказались в центре внимания.
• Сегодня танцоры нередко получают собственные фан-сообщества, и их работа становится частью маркетинга артиста.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
