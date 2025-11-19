Шаман о семье: певец поделился взглядами на брак с Мизулиной

Певец Шаман (Ярослав Дронов) сообщил, что свадебное торжество с Екатериной Мизулиной, скорее всего, пройдёт в узком кругу. Он отметил, что они не планируют "шумных историй".

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

На вопрос о пышной церемонии артист ответил уклончиво: "Поживём — увидим". При этом совместные гастроли по стране он уже считает начавшимся свадебным путешествием.

"Я для себя решил: конечно, мужчина в семье — добытчик", — поделился своими взглядами на семейные отношения Шаман.

Певец также добавил, что обладает бытовыми навыками и не боится домашней работы. Опыт жизни в общежитии научил его самостоятельности.

"Могу что‑то сделать по дому, с удовольствием посуду помыть", — признался артист в интервью kp.ru.

Напомним, официальная регистрация брака состоялась 5 ноября в загсе Донецка. Для церемонии пара выбрала не традиционные наряды, а стилизованную форму.