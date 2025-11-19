Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Освещение 12–14 часов в сутки помогает сохранить яйценоскость кур зимой
ДНК-тест Эмира Кустурицы показал его генетическую связь с Восточной Европой
Короткий сон снижает артериальное давление по данным Гарвардской медшколы
Деликатная варка усиливает вкус яблочного повидла
Австралийский булок признан самой твёрдой древесиной по шкале твёрдости Янке
Россия и Индия завершают подготовку к декабрьскому саммиту в Нью-Дели
В Польше найдено место захоронения монет времён войн XVII века — археологи
Запад не сможет конфисковать российские активы — экономист Беляев
Пельмени совместимы со сливками, сыром и овощами

Шаман о семье: певец поделился взглядами на брак с Мизулиной

Шаман рассказал о готовности к семейной жизни с Мизулиной
1:01
Шоу-бизнес

Певец Шаман (Ярослав Дронов) сообщил, что свадебное торжество с Екатериной Мизулиной, скорее всего, пройдёт в узком кругу. Он отметил, что они не планируют "шумных историй".

SHAMAN и Мизулина
Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain
SHAMAN и Мизулина

На вопрос о пышной церемонии артист ответил уклончиво: "Поживём — увидим". При этом совместные гастроли по стране он уже считает начавшимся свадебным путешествием.

"Я для себя решил: конечно, мужчина в семье — добытчик", — поделился своими взглядами на семейные отношения Шаман.

Певец также добавил, что обладает бытовыми навыками и не боится домашней работы. Опыт жизни в общежитии научил его самостоятельности.

"Могу что‑то сделать по дому, с удовольствием посуду помыть", — признался артист в интервью kp.ru.

Напомним, официальная регистрация брака состоялась 5 ноября в загсе Донецка. Для церемонии пара выбрала не традиционные наряды, а стилизованную форму.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Недвижимость
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Шоу-бизнес
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Запад не сможет конфисковать российские активы — экономист Беляев
Пельмени совместимы со сливками, сыром и овощами
Уксус и сода эффективны против плесени на стенах — специалисты
Минобороны впервые привлекло казачество к пополнению мобилизационного резерва 
Смесь яблочного уксуса и мёда помогает контролировать вес — диетологи
Rheinmetall готовится отправить Киеву зенитные установки на базе Leopard 1
Чукотка увеличивает поток туристов и укрепляет имидж региона путешественниками
Сергей Лукьяненко предупредил об опасности ИИ для литературы
Заправка самостоятельно снижает риски потерь и повреждений автомобиля, рассказал авто
Перегрузка предплечий увеличивает риск боли в сухожилиях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.