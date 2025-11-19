Внук Пугачёвой рассказал о проблемах со здоровьем: почему он вынужден отказаться от хобби

Никита Пресняков признался в проблемах со здоровьем, которые длятся уже несколько лет. Травма не позволяет ему заниматься любимым делом — катанием на скейтборде.
Музыкант опубликовал в своём блоге видео с катанием, сопроводив его пояснением о нынешнем состоянии.
"У меня четвёртый год травмы руки. Из-за этого не рискую вернуться на доску, но сильно скучаю", — рассказал старший внук Аллы Пугачёвой.
Причиной повреждения стало именно катание на скейтборде.
Недавно поклонники обратили внимание на сильное похудение музыканта после развода, однако сам Пресняков отмечает, что находится в прекрасной физической форме.
