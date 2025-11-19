Внезапная симпатия? Рома Жёлудь заинтриговал заявлением о Волочковой

Блогер Рома Жёлудь сообщил о неожиданном сближении с Анастасией Волочковой. По его словам, это произошло во время совместного участия в проекте "Звёзды под капельницей".
В своём личном Telegram-канале Жёлудь сделал откровенное признание.
"Официально заявляю, что она настолько сексуальная, когда рядом, настолько с ней уютно и комфортно. От растяжки и шпагата рядом произошла редкая для меня реакция", — честно рассказал блогер.
При этом Волочкова уже покинула шоу до его окончания. Сама балерина объяснила свой уход возникшими разногласиями, связанными с подготовительным процессом.
Актриса Евгения Осипова, также принимающая участие в проекте, встала на сторону артистки балета и назвала её тёплым человеком.
