Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
М-11 стала самой быстрой трассой страны — дорожные службы
Врачи предупреждают: имбирь может вызвать слабость у гипотоников — кардиологи
Рома Жёлудь рассказал о влечении к Волочковой на шоу
Никита Кологривый пришёл на премьеру в смирительной рубашке
Увеличение возвратов квартир зафиксировано на вторичном рынке — юрист Голышев
Какие работы нельзя выполнять после промерзания почвы — рекомендации агрономов
Противоречивая риторика Трампа подрывает доверие к переговорам — депутат Журова
Туристы добираются к Софийским озёрам от Ледниковой Фермы
Суд взыскал с Павла Деревянко более 13 миллионов рублей по делу о криптовалюте

Надежда Кадышева бьёт рекорды: сколько теперь стоит её выступление

Надежда Кадышева установила рекорд гонорара за выступление
0:57
Шоу-бизнес

Певица Надежда Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих российских артистов для корпоративов. Её гонорар за 40-минутное выступление достиг 25 миллионов рублей.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Надежда Кадышева

Согласно данным Telegram-канала Shot, этот показатель является рекордным и продолжает расти по мере приближения новогодних праздников. При этом график певицы уже практически полностью заполнен до января.

Всего несколько лет назад выступление артистки оценивалось в скромные 1,5 миллиона рублей. Кадышева смогла обойти другую популярную исполнительницу, Ирину Аллегрову, которая брала за корпоратив 16,5 миллиона.

Растущую популярность эстрадной звезды подтверждают и молодые музыканты.

"Аудитории хватит на всех", — заявили недавно участники группы The Hatters, комментируя феномен Кадышевой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Наука и техника
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Недвижимость
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Наука и техника
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Оставшийся без российских туристов финский аэропорт теперь торгует бизнес-ланчами
Никита Кологривый пришёл на премьеру в смирительной рубашке
Рома Жёлудь рассказал о влечении к Волочковой на шоу
Увеличение возвратов квартир зафиксировано на вторичном рынке — юрист Голышев
Какие работы нельзя выполнять после промерзания почвы — рекомендации агрономов
Противоречивая риторика Трампа подрывает доверие к переговорам — депутат Журова
Туристы добираются к Софийским озёрам от Ледниковой Фермы
Суд взыскал с Павла Деревянко более 13 миллионов рублей по делу о криптовалюте
Шерсть карликового пуделя почти не имеет запаха, но требует ежедневного ухода
Упражнения Animal Flow укрепляют суставы и связки — тренера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.