Надежда Кадышева бьёт рекорды: сколько теперь стоит её выступление

Певица Надежда Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих российских артистов для корпоративов. Её гонорар за 40-минутное выступление достиг 25 миллионов рублей.
Согласно данным Telegram-канала Shot, этот показатель является рекордным и продолжает расти по мере приближения новогодних праздников. При этом график певицы уже практически полностью заполнен до января.
Всего несколько лет назад выступление артистки оценивалось в скромные 1,5 миллиона рублей. Кадышева смогла обойти другую популярную исполнительницу, Ирину Аллегрову, которая брала за корпоратив 16,5 миллиона.
Растущую популярность эстрадной звезды подтверждают и молодые музыканты.
"Аудитории хватит на всех", — заявили недавно участники группы The Hatters, комментируя феномен Кадышевой.
