Надежда Кадышева бьёт рекорды: сколько теперь стоит её выступление

Надежда Кадышева установила рекорд гонорара за выступление

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Надежда Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих российских артистов для корпоративов. Её гонорар за 40-минутное выступление достиг 25 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Надежда Кадышева

Согласно данным Telegram-канала Shot, этот показатель является рекордным и продолжает расти по мере приближения новогодних праздников. При этом график певицы уже практически полностью заполнен до января.

Всего несколько лет назад выступление артистки оценивалось в скромные 1,5 миллиона рублей. Кадышева смогла обойти другую популярную исполнительницу, Ирину Аллегрову, которая брала за корпоратив 16,5 миллиона.

Растущую популярность эстрадной звезды подтверждают и молодые музыканты.

"Аудитории хватит на всех", — заявили недавно участники группы The Hatters, комментируя феномен Кадышевой.