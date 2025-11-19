Загадочный Jeep Grand Cherokee Ефремова: какие тайны скрывает автомобиль после смертельного ДТП

На автомобильных площадках Белгородской области появилось объявление о продаже внедорожника Jeep Grand Cherokee. Именно на этой машине актёр Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП в центре Москвы в 2020 году.
Стоимость автомобиля сейчас достигает пяти миллионов рублей.
"После аварии бывшая супруга Ефремова Софья Кругликова быстро продала машину перекупщикам. Сделку совершили сразу после снятия ареста с автомобиля", — сообщает Telegram-канал Mash.
Сначала внедорожник ушёл почти за бесценок — менее миллиона рублей. Затем новый владелец выкупил его за два миллиона и провёл качественный ремонт с оригинальными запчастями. После восстановления автомобиль перевезли в Белгородскую область.
Там машиной три года пользовался местный житель. Недавно в его дом попал беспилотник, что привело к пожару. Для восстановления жилья владельцу потребовались средства, поэтому знаменитый внедорожник снова выставили на продажу.
