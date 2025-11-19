Загадочный Jeep Grand Cherokee Ефремова: какие тайны скрывает автомобиль после смертельного ДТП

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автомобиль Ефремова выставлен на продажу в Белгородской области
Шоу-бизнес

На автомобильных площадках Белгородской области появилось объявление о продаже внедорожника Jeep Grand Cherokee. Именно на этой машине актёр Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП в центре Москвы в 2020 году.

Михаил Ефремов
Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

Стоимость автомобиля сейчас достигает пяти миллионов рублей.

"После аварии бывшая супруга Ефремова Софья Кругликова быстро продала машину перекупщикам. Сделку совершили сразу после снятия ареста с автомобиля", — сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала внедорожник ушёл почти за бесценок — менее миллиона рублей. Затем новый владелец выкупил его за два миллиона и провёл качественный ремонт с оригинальными запчастями. После восстановления автомобиль перевезли в Белгородскую область.

Там машиной три года пользовался местный житель. Недавно в его дом попал беспилотник, что привело к пожару. Для восстановления жилья владельцу потребовались средства, поэтому знаменитый внедорожник снова выставили на продажу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Автомобиль Ефремова выставлен на продажу в Белгородской области
