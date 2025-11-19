Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Свадьба — лишь начало перемен: новый проект Петра Дранги открыл неизвестную сторону артиста

Пётр Дранга открыл агентство по организации концертов
3:53
Шоу-бизнес

Известный аккордеонист и композитор Пётр Дранга сделал важный шаг за пределы сцены: музыкант запустил собственный бизнес. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", артист зарегистрировал компанию ООО "Брукман Концепт", специализирующуюся на проведении культурных и деловых мероприятий.

Пётр Дранга
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Dranga (work for hire by Curtis J. Moore), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пётр Дранга

Первый бизнес после свадьбы

Согласно официальным данным, новая компания была оформлена в Москве с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основное направление деятельности — организация концертов, выставок, конференций и других развлекательных событий.

При этом Пётр Дранга не стал занимать должность руководителя. Директором ООО назначен Владимир Аверьянов, который, по данным источников, является близким партнёром музыканта. Сам артист, судя по всему, выступает в роли учредителя и идейного вдохновителя проекта.

Эксперты отмечают, что подобные агентства часто становятся ключевыми структурами для независимых артистов, желающих контролировать собственные гастроли, мероприятия и продюсерские проекты без участия сторонних организаторов.

Новый этап в жизни музыканта

Открытие компании совпало с личными переменами в жизни Дранги. Совсем недавно артист женился на актрисе Агате Муцениеце. После свадьбы Агата официально взяла фамилию мужа, сменив в документах фамилию Прилучная на Дранга.

Поклонники пары отмечают, что после объединения Дранга стал заметно активнее: он регулярно выступает на мероприятиях, участвует в телевизионных эфирах и, судя по всему, расширяет профессиональную деятельность за пределы сцены.

Что известно о "Брукман Концепт"

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания ООО "Брукман Концепт" зарегистрирована в Москве. Среди указанных направлений деятельности значатся:

  • организация концертов, шоу и фестивалей;

  • проведение конференций, форумов и выставок;

  • предоставление продюсерских и арт-услуг;

  • продвижение артистов и проектов в сфере культуры.

Название фирмы, по словам приближённых к артисту источников, отсылает к концепции "современного европейского ивент-агентства" — сочетанию креативного подхода и технологичных решений.

Ожидается, что Дранга сможет использовать новый бизнес не только для собственных концертов, но и для продвижения других артистов, выставочных проектов и музыкальных инициатив.

Музыка, сцена и предпринимательство

Пётр Дранга известен как один из самых ярких аккордеонистов страны, сумевший превратить академический инструмент в часть современной поп-культуры. Артист выступает на крупнейших площадках России и за рубежом, создаёт авторские шоу и сотрудничает с популярными исполнителями.

Для многих фанатов новость о запуске бизнеса стала логичным продолжением его творческого пути: артист давно говорил о желании развиваться как продюсер и организатор культурных событий.

Теперь он не просто исполнитель, но и полноценный игрок индустрии развлечений, способный самостоятельно формировать рынок музыкальных ивентов.

Что дальше

Пока деятельность "Брукман Концепт" только набирает обороты. В ближайших планах компании — запуск концертных туров, сотрудничество с музыкальными фестивалями и участие в культурных форумах.

Для Дранги это не просто бизнес, а попытка объединить творчество, менеджмент и предпринимательство в одном направлении.

Если проект оправдает ожидания, Пётр Дранга может стать не только успешным артистом, но и влиятельным продюсером на российской музыкальной сцене.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
