Ругают ни за что: почему участница шоу Звёзды под капельницей встала на сторону Волочковой

Участница шоу Звёзды под капельницей заступилась за Волочкову

Участница реалити-шоу "Звёзды под капельницей", актриса Евгения Осипова, поделилась личной историей и отметила, что за эпатажем знаменитостей скрываются настоящие переживания.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Балерина Анастасия Волочкова

Реалити-шоу "Звезды под капельницей" вызвало широкий резонанс с самого момента премьеры. Артисты и блогеры провели восемь недель в реабилитационном центре, где рассказывали о своих личных проблемах и зависимостях.

Среди участников были известные личности: Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Маша Малиновская, а также блогеры Рома Желудь, Хофманнита, Диана Астер и ГАБАР. Проект показал, что за образами и эпатажем известных людей скрываются настоящие человеческие переживания.

Евгения Осипова, звезда сериалов "Доярка из Хацапетовки" и "Закрытая школа", призналась, что участие в шоу стало для неё возможностью поделиться личной историей. Артистка рассказала о том, как после предательства близкого человека начала злоупотреблять алкоголем и что проект помог ей осознать, что её история важна для других людей, особенно женщин, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

"Мне казалось, что моя история — это не столько про зависимость, сколько про то, как люди ищут способ выдохнуть", — сказала актриса.

Она пристыдила актёра Станислава Садальского и шоумена Гогена Солнцева, которые раскритиковали шоу. Актриса призвала их пройти через подобное испытание самим.

"Волочкову сейчас ругают ни за что. А она произвела на меня очень теплое впечатление: спокойная, внимательная, отлично выглядит. Мне кажется, она играет свою роль, у неё свой образ и это её право. В шоу-бизнесе многие живут именно так", — выразила своё мнение Евгения.

