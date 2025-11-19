Тревожные разговоры о Куклачёве обросли домыслами: артист раскрыл, что сейчас происходит в его жизни

Юрий Куклачёв опроверг слухи о завершении своей карьеры

В СМИ появилась тревожная информация о том, что знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачёв якобы больше не выходит на сцену из-за проблем со здоровьем и живёт только за счёт продаж своих книг. Однако сам артист назвал эти новости ложными и уверенно заявил, что по-прежнему работает, ставит новые спектакли и собирается в гастрольный тур.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрий Куклачёв

"Я продолжаю работать не останавливаясь"

После публикации слухов о завершении карьеры Куклачёв лично обратился к публике. Он подчеркнул, что журналист, распространивший новость, допустил неточности и приписал ему слова, которых он не говорил.

"Корреспондент написал такое, что не соответствует действительности. Дело в том, что я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми. Поэтому это всё неправильно. Я продолжаю работать не останавливаясь", — приводит слова Куклачёва ТАСС.

Артист напомнил, что за десятилетия творческой деятельности привык к сложностям, но ни разу не думал оставить сцену. Болезнь, по его словам, лишь на время притормозила график, но не изменила любви к зрителям и животным.

Возвращение после болезни

Куклачёв действительно перенёс серьёзное недомогание, однако быстро восстановился. Уже спустя пару месяцев после лечения он снова вышел на сцену.

Для артиста театр кошек — это не просто работа, а дело всей жизни. Ещё в советское время он создал уникальный жанр, где животные становятся полноправными актёрами, а спектакли сочетают элементы цирка, мюзикла и философской притчи.

После болезни Юрий Дмитриевич активно включился в репетиции и даже взялся за новые постановки, где будут совершенно неожиданные решения и новые герои.

Новые шоу и гастроли

Сейчас артист занят подготовкой к свежим спектаклям, над которыми он трудится вместе с детьми. Семья Куклачёвых давно стала настоящей театральной династией: сыновья Дмитрий и Владимир тоже работают с кошками и участвуют в создании шоу.

"Мы сейчас скоро поедем в Сибирь. Будем радовать зрителя своим спектаклем", — добавил артист.

На каждом выступлении зрителей ждут новые номера и любимые пушистые артисты.

Символ оптимизма

Юрий Куклачёв — человек, чья биография сама по себе вдохновляет. Он доказал, что успех не требует громких слов, если за ним стоят любовь к делу, искренность и постоянное движение вперёд. Даже после болезни артист не теряет оптимизма и продолжает радовать зрителей добрыми историями.

Каждый его спектакль — это не просто цирковое представление, а философия уважения к животным, людям и жизни в целом. Недаром его называют самым добрым клоуном России.