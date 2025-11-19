Неудачная попытка Ким Кардашьян стать адвокатом: почему звезда оказалась на грани срыва

Ким Кардашьян не сдала экзамен на адвоката после интенсивной подготовки

Ким Кардашьян опубликовала откровенный влог о своей неудачной попытке сдать экзамен на адвоката. Восьмиминутное видео показывает эмоциональное состояние звезды за две недели до испытания.

Ким Кардашьян

45-летняя знаменитость училась четыре месяца без перерывов, посвящая последние недели отдельным предметам. На кадрах видно, как подготовка серьёзно повлияла на её здоровье.

"Я так устала… Каждый раз, когда чувствую, что делаю шаг вперёд, что-то пытается меня остановить", — призналась Кардашьян.

Она ответила критикам онлайн-обучения, предложив им самим попробовать такой интенсив.

Физическое состояние осложнило подготовку: бессонница, травма спины и проблемы с межпозвоночными дисками вынудили её носить специальный корсет. Несмотря на это, Кардашьян продолжала занятия.

Результат экзамена оказался ниже минимальных 1390 баллов. Однако звезда заявила, что не намерена отказываться от своей цели и будет продолжать изучать юриспруденцию.