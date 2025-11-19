Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергею Лазареву понравился новый образ Леры Кудрявцевой
Проблему с мхом в теплице решили с помощью горчицы — дачник
Затмение 2027 продлится 6 минут 23 секунды по данным NASA
Пикси и боб визуально освежают образ и скрывают седину
"Сталинграду" быть: Россия укрепляет позиции в Арктике — Pravda
Варка при 90 °C сохраняет нежность креветок по данным поваров
Отмечено сокращение маршрутов осенью вдвое — экскурсоводы
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Растяжка повышает тонус и эластичность кожи — Pride Fitness

Неудачная попытка Ким Кардашьян стать адвокатом: почему звезда оказалась на грани срыва

Ким Кардашьян не сдала экзамен на адвоката после интенсивной подготовки
1:08
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала откровенный влог о своей неудачной попытке сдать экзамен на адвоката. Восьмиминутное видео показывает эмоциональное состояние звезды за две недели до испытания.

Ким Кардашьян
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ким Кардашьян

45-летняя знаменитость училась четыре месяца без перерывов, посвящая последние недели отдельным предметам. На кадрах видно, как подготовка серьёзно повлияла на её здоровье.

"Я так устала… Каждый раз, когда чувствую, что делаю шаг вперёд, что-то пытается меня остановить", — призналась Кардашьян.

Она ответила критикам онлайн-обучения, предложив им самим попробовать такой интенсив.

Физическое состояние осложнило подготовку: бессонница, травма спины и проблемы с межпозвоночными дисками вынудили её носить специальный корсет. Несмотря на это, Кардашьян продолжала занятия.

Результат экзамена оказался ниже минимальных 1390 баллов. Однако звезда заявила, что не намерена отказываться от своей цели и будет продолжать изучать юриспруденцию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Наука и техника
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Садоводство, цветоводство
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
"Сталинграду" быть: Россия укрепляет позиции в Арктике — Pravda
Варка при 90 °C сохраняет нежность креветок по данным поваров
Отмечено сокращение маршрутов осенью вдвое — экскурсоводы
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Растяжка повышает тонус и эластичность кожи — Pride Fitness
Люди повышают тонус мягким пробуждением утром — физиологи
Губка в лотке стиралки помогает удалить остатки кондиционера — эксперт по технике
Живого кита гинкго зафиксировали у Мексики — исследователь Элизабет Хендерсон
Бородина объяснила слова Собчак о скором разводе отказом от интервью
General Motors выпустила двигатель Iron Duke в 1977
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.