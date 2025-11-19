Неожиданный ответ Бородиной: почему Собчак заговорила о её разводе

Бородина объяснила слова Собчак о скором разводе отказом от интервью

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала распространяемые Ксенией Собчак слухи о своём возможном разводе. В публикации для Telegram-канала она объяснила причину таких заявлений.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

По словам Бородиной, Собчак начала распускать слухи после её отказа дать интервью. Телеведущая сравнила эти действия с беспочвенными выпадами.

"Обидно бывает, когда ты пытаешься скрыть, а тут твой секрет рассказали и опозорили. А это был пук в воздух", — написала Бородина.

Она также подчеркнула, что такая стратегия не заставит её изменить решение об интервью. Бородина пожелала Собчак счастливой личной жизни без разводов.

Телеведущая выразила уверенность, что любой женщине, включая Собчак, бывает нелегко. Она заключила, что желает коллеге долгой и счастливой жизни.