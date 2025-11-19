Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ким Кардашьян не сдала экзамен на адвоката после интенсивной подготовки
Сергею Лазареву понравился новый образ Леры Кудрявцевой
Проблему с мхом в теплице решили с помощью горчицы — дачник
Затмение 2027 продлится 6 минут 23 секунды по данным NASA
Пикси и боб визуально освежают образ и скрывают седину
"Сталинграду" быть: Россия укрепляет позиции в Арктике — Pravda
Варка при 90 °C сохраняет нежность креветок по данным поваров
Отмечено сокращение маршрутов осенью вдвое — экскурсоводы
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей

Неожиданный ответ Бородиной: почему Собчак заговорила о её разводе

Бородина объяснила слова Собчак о скором разводе отказом от интервью
0:56
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала распространяемые Ксенией Собчак слухи о своём возможном разводе. В публикации для Telegram-канала она объяснила причину таких заявлений.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

По словам Бородиной, Собчак начала распускать слухи после её отказа дать интервью. Телеведущая сравнила эти действия с беспочвенными выпадами.

"Обидно бывает, когда ты пытаешься скрыть, а тут твой секрет рассказали и опозорили. А это был пук в воздух", — написала Бородина.

Она также подчеркнула, что такая стратегия не заставит её изменить решение об интервью. Бородина пожелала Собчак счастливой личной жизни без разводов.

Телеведущая выразила уверенность, что любой женщине, включая Собчак, бывает нелегко. Она заключила, что желает коллеге долгой и счастливой жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Ким Кардашьян не сдала экзамен на адвоката после интенсивной подготовки
Сергею Лазареву понравился новый образ Леры Кудрявцевой
Проблему с мхом в теплице решили с помощью горчицы — дачник
Затмение 2027 продлится 6 минут 23 секунды по данным NASA
Пикси и боб визуально освежают образ и скрывают седину
"Сталинграду" быть: Россия укрепляет позиции в Арктике — Pravda
Варка при 90 °C сохраняет нежность креветок по данным поваров
Отмечено сокращение маршрутов осенью вдвое — экскурсоводы
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Растяжка повышает тонус и эластичность кожи — Pride Fitness
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.