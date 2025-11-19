Эта минута решила всё: Марго Овсянникова вошла в жизнь Киркорова с фразой, похожей на код доступа

Киркоров обратил внимание на Овсянникову благодаря её напору

Филипп Киркоров стал гостем шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио", куда пришёл вместе со своей подопечной — певицей Марго Овсянниковой. Поводом для встречи стала премьера их совместной песни "Лови огни", которую артисты исполнили в прямом эфире. Но разговор вышел далеко за рамки музыки — Киркоров впервые подробно рассказал, как началось их сотрудничество, и признался, что появление Марго стало для него настоящим сюрпризом.

Как рождаются ученики Филиппа Киркорова

Во время эфира ведущие спросили у артиста, по какому принципу он выбирает тех, кого берёт под своё крыло. Филипп ответил философски, объяснив, что верит в судьбоносные встречи и совпадения, которые определяют творческую жизнь.

"Все мы ходим под звёздами и встречаемся с людьми, которые потом становятся проводниками в нашей жизни чего-то, кого-то. В моей жизни тоже так было. Очень важно, с кем встретиться, с кем пересечёшься", — сказал Филипп Киркоров.

По словам артиста, всё в шоу-бизнесе решают не только талант и труд, но и то, кому ты встретишься на жизненном пути. Так было и с Марго Овсянниковой, чья уверенность и энергия произвели на него впечатление с первой минуты.

"Она заявила, что молодая Мадонна"

Киркоров вспомнил, что их знакомство началось с неожиданного разговора. Девушка буквально "ворвалась" в его жизнь и без лишней скромности заявила, что хочет стать его ученицей.

"Марго появилась внезапно, так же самоуверенно заявив о себе, что она молодая Мадонна, что она хочет петь, что она хочет со мной дуэт. Я оторопел, потому что не каждый молодой артист со мной заговорит с таким напором. Вот уже два года мы работаем вместе, дружим, путешествуем иногда вместе, отдыхаем", — поделился артист.

По признанию певца, именно напор, смелость и артистизм Марго стали решающими. Киркоров признался, что редко встречает молодых исполнителей, которые не боятся говорить прямо, чего хотят, и готовы к настоящей работе.

"Я как губка впитываю всё, что делает Филипп", — призналась Марго.

Философия Марго: шокировать, чтобы освободить

Певица объяснила, что каждое её выступление — это не просто шоу, а способ донести идею. Её цель — разрушить шаблоны и помочь зрителям почувствовать себя свободнее.

"Моё творчество — не просто ради творчества. В шоу есть скрытый смысл", — отметила Овсянникова.

По словам Марго, она стремится снимать с людей внутренние барьеры, показывая, что можно быть собой, не боясь критики. В этом она видит миссию современного артиста: не только развлекать публику, но и вдохновлять на перемены.

Итоги

История дуэта Филиппа Киркорова и Марго Овсянниковой — пример того, как смелость и настойчивость могут открыть двери в большой шоу-бизнес. Для Киркорова эта встреча стала возможностью передать опыт и вдохновиться новыми идеями, а для Марго — шансом доказать, что вера в себя способна стать началом большого пути.