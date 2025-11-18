Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тюльпаны требуют охлаждения при +5…+9 °C перед посадкой — эксперт Пономаренко
Li Auto L6, L7 и L9 вышли на официальный рынок России — автоэксперт Иванов
Факты засорения подъездов подтверждены по данным Роспотребнадзора
Киркоров обратил внимание на Овсянникову благодаря её напору
Спортивная ходьба стабилизирует работу корпуса при активных движениях рук
Мелатонин признали неэффективным средством при бессоннице — врачи
Иномарки до 160 л.с. стали основой новинок 2025 года — автоэксперт Иванов
Фокстерьер склонен к погоне из-за охотничьего инстинкта — кинологи
Каллизия ползучая хорошо растет при ярком рассеянном свете – ботаники

Удивительно, что они подружились: первая встреча Кушанашвили и Нагиева вышла далеко за рамки нормы

Кушанашвили вспомнил, как подрался с Нагиевым в самолёте
Шоу-бизнес

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили поделился забавной историей о том, как началась его дружба с Дмитрием Нагиевым. В эфире шоу "НОСТАЛЬЖИ" телеведущий признался, что их первое знакомство вышло, мягко говоря, неудачным — между ними произошла драка прямо в самолёте.

Отар Кушанашвили
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отар Кушанашвили

Стычка на высоте

По словам Кушанашвили, всё случилось много лет назад во время перелёта. Тогда журналист чувствовал себя не лучшим образом — накануне он, как сам признался, выпил больше обычного. Уже на борту самолёта его стошнило… прямо на пассажира впереди. Им оказался Дмитрий Нагиев.

Ситуация моментально переросла в конфликт. Разъярённый актёр попытался выяснить отношения, и началась потасовка. Экипажу пришлось вмешаться, чтобы утихомирить обоих мужчин.

"Я помню, что он был учтив со стюардессами, на съёмочной площадке с помощниками — вот это запомнилось мне больше всего! Потому что я обожаю дружелюбных и ненавижу людей высокомерных!" — сказал Отар Кушанашвили.

Из врагов — в друзья

Несмотря на скандальное начало, история закончилась вполне мирно. Кушанашвили отметил, что после инцидента они с Нагиевым не только помирились, но и подружились. Более того, сейчас мужчины поддерживают постоянное общение: они переписываются каждый день, хотя, как признаётся Кушанашвили, Нагиев ему время от времени припоминает ту драку.

Нагиев: ирония и выдержка

Зная фирменное чувство юмора Дмитрия Нагиева, трудно представить, чтобы он всерьёз держал обиду. Именно спокойствие и ироничное отношение актёра помогли сгладить неловкость ситуации, ведь в характере ведущего "Голоса" всегда сочетались сарказм и благородство — качества, которые Кушанашвили ценит в людях.

Необычное начало крепкой дружбы

Теперь история о драке в самолёте вызывает у обоих только смех. Этот случай стал прекрасным примером того, как неловкость может перерасти в дружбу.

И хотя сама ситуация выглядит анекдотично, она вполне в духе Кушанашвили — эпатажного, но искреннего, для которого даже скандалы становятся поводом для добрых воспоминаний.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Красота и стиль
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Недвижимость
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Последние материалы
Мелатонин признали неэффективным средством при бессоннице — врачи
В Германии активно обсуждают перспективы возвращения российского газа
Иномарки до 160 л.с. стали основой новинок 2025 года — автоэксперт Иванов
Фокстерьер склонен к погоне из-за охотничьего инстинкта — кинологи
Каллизия ползучая хорошо растет при ярком рассеянном свете – ботаники
Используем розмарин для ароматного запечённого кролика на праздник
Кушанашвили вспомнил, как подрался с Нагиевым в самолёте
Алёна Кравец прокомментировала отъезд Дмитрия Диброва на Бали
Неправильная расстановка посуды снижает качество мойки — специалисты по технике
Кошки предпочитают ведро миске из-за объёма воды по данным зоологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.