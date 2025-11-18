Удивительно, что они подружились: первая встреча Кушанашвили и Нагиева вышла далеко за рамки нормы

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили поделился забавной историей о том, как началась его дружба с Дмитрием Нагиевым. В эфире шоу "НОСТАЛЬЖИ" телеведущий признался, что их первое знакомство вышло, мягко говоря, неудачным — между ними произошла драка прямо в самолёте.
По словам Кушанашвили, всё случилось много лет назад во время перелёта. Тогда журналист чувствовал себя не лучшим образом — накануне он, как сам признался, выпил больше обычного. Уже на борту самолёта его стошнило… прямо на пассажира впереди. Им оказался Дмитрий Нагиев.
Ситуация моментально переросла в конфликт. Разъярённый актёр попытался выяснить отношения, и началась потасовка. Экипажу пришлось вмешаться, чтобы утихомирить обоих мужчин.
"Я помню, что он был учтив со стюардессами, на съёмочной площадке с помощниками — вот это запомнилось мне больше всего! Потому что я обожаю дружелюбных и ненавижу людей высокомерных!" — сказал Отар Кушанашвили.
Несмотря на скандальное начало, история закончилась вполне мирно. Кушанашвили отметил, что после инцидента они с Нагиевым не только помирились, но и подружились. Более того, сейчас мужчины поддерживают постоянное общение: они переписываются каждый день, хотя, как признаётся Кушанашвили, Нагиев ему время от времени припоминает ту драку.
Зная фирменное чувство юмора Дмитрия Нагиева, трудно представить, чтобы он всерьёз держал обиду. Именно спокойствие и ироничное отношение актёра помогли сгладить неловкость ситуации, ведь в характере ведущего "Голоса" всегда сочетались сарказм и благородство — качества, которые Кушанашвили ценит в людях.
Теперь история о драке в самолёте вызывает у обоих только смех. Этот случай стал прекрасным примером того, как неловкость может перерасти в дружбу.
И хотя сама ситуация выглядит анекдотично, она вполне в духе Кушанашвили — эпатажного, но искреннего, для которого даже скандалы становятся поводом для добрых воспоминаний.
