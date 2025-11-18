Удивительно, что они подружились: первая встреча Кушанашвили и Нагиева вышла далеко за рамки нормы

Кушанашвили вспомнил, как подрался с Нагиевым в самолёте

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили поделился забавной историей о том, как началась его дружба с Дмитрием Нагиевым. В эфире шоу "НОСТАЛЬЖИ" телеведущий признался, что их первое знакомство вышло, мягко говоря, неудачным — между ними произошла драка прямо в самолёте.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отар Кушанашвили

Стычка на высоте

По словам Кушанашвили, всё случилось много лет назад во время перелёта. Тогда журналист чувствовал себя не лучшим образом — накануне он, как сам признался, выпил больше обычного. Уже на борту самолёта его стошнило… прямо на пассажира впереди. Им оказался Дмитрий Нагиев.

Ситуация моментально переросла в конфликт. Разъярённый актёр попытался выяснить отношения, и началась потасовка. Экипажу пришлось вмешаться, чтобы утихомирить обоих мужчин.

"Я помню, что он был учтив со стюардессами, на съёмочной площадке с помощниками — вот это запомнилось мне больше всего! Потому что я обожаю дружелюбных и ненавижу людей высокомерных!" — сказал Отар Кушанашвили.

Из врагов — в друзья

Несмотря на скандальное начало, история закончилась вполне мирно. Кушанашвили отметил, что после инцидента они с Нагиевым не только помирились, но и подружились. Более того, сейчас мужчины поддерживают постоянное общение: они переписываются каждый день, хотя, как признаётся Кушанашвили, Нагиев ему время от времени припоминает ту драку.

Нагиев: ирония и выдержка

Зная фирменное чувство юмора Дмитрия Нагиева, трудно представить, чтобы он всерьёз держал обиду. Именно спокойствие и ироничное отношение актёра помогли сгладить неловкость ситуации, ведь в характере ведущего "Голоса" всегда сочетались сарказм и благородство — качества, которые Кушанашвили ценит в людях.

Необычное начало крепкой дружбы

Теперь история о драке в самолёте вызывает у обоих только смех. Этот случай стал прекрасным примером того, как неловкость может перерасти в дружбу.

И хотя сама ситуация выглядит анекдотично, она вполне в духе Кушанашвили — эпатажного, но искреннего, для которого даже скандалы становятся поводом для добрых воспоминаний.