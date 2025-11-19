Кейт Миддлтон после лечения рака: первое публичное выступление и ключевые заявления

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые выступила с публичной речью после курса лечения от онкологического заболевания. Она приняла участие в саммите Future Workforce Summit в Лондоне, организованном Рабочей группой Королевского фонда.
В своём обращении принцесса поблагодарила команду за поддержку в трудный период. Она подчеркнула важность работы Центра раннего детства, который занимается вопросами развития детей.
"Любовь — самая первая и самая важная связь. Это не только первичный эмоциональный связующий элемент, но и невидимая нить, которая с помощью времени, внимания и нежности, создаёт вокруг ребёнка стабильную и гармоничную среду", — заявила Миддлтон.
Принцесса призвала бизнес-лидеров создавать условия, где время и забота ценятся так же высоко, как эффективность и успех. По её словам, это поможет построить более здоровое общество.
Миддлтон уже несколько лет активно занимается вопросами раннего развития детей через свой благотворительный фонд. Её возвращение к публичной деятельности стало значимым событием после нескольких месяцев лечения.
