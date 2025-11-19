Мама Тимати открыла правду об Эмме: вот как она проводит время с младшей внучкой

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова активно участвует в воспитании своих внуков. Об этом она рассказала на юбилее журнала Psychologies.
Бабушка регулярно проводит время с 11-летней Алисой и 6-летним Ратмиром. Особое внимание она уделяет младшей внучке Эмме, которая родилась летом от Валентины Ивановой.
"Конечно, я Эмму каждый день вижу. Мы живём рядом", — пояснила Юнусова в беседе с изданием "7Дней".
Квартира Тимати находится по соседству, что позволяет часто видеться с младшей дочерью артиста.
Накануне возлюбленная рэпера Валентина Иванова сообщила о проблеме с выпадением волос после родов. По словам модели, подобная ситуация уже возникала ранее во время пандемии.
Тогда ей удалось восстановить густоту волос с помощью медицинских процедур. Сейчас она снова обратилась к специалисту, который помог справиться с проблемой в прошлый раз.
