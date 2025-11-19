Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мама Тимати открыла правду об Эмме: вот как она проводит время с младшей внучкой

Мама Тимати видит младшую внучку каждый день благодаря соседству
1:01
Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова активно участвует в воспитании своих внуков. Об этом она рассказала на юбилее журнала Psychologies.

Тимати
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимати

Бабушка регулярно проводит время с 11-летней Алисой и 6-летним Ратмиром. Особое внимание она уделяет младшей внучке Эмме, которая родилась летом от Валентины Ивановой.

"Конечно, я Эмму каждый день вижу. Мы живём рядом", — пояснила Юнусова в беседе с изданием "7Дней".

Квартира Тимати находится по соседству, что позволяет часто видеться с младшей дочерью артиста.

Накануне возлюбленная рэпера Валентина Иванова сообщила о проблеме с выпадением волос после родов. По словам модели, подобная ситуация уже возникала ранее во время пандемии.

Тогда ей удалось восстановить густоту волос с помощью медицинских процедур. Сейчас она снова обратилась к специалисту, который помог справиться с проблемой в прошлый раз.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
