Дом, который помнит их громкий разрыв: что происходит с особняком Бузовой и Тарасова сегодня

Бывший дом Ольги Бузовой сдают посуточно за 16 тысяч рублей

Шоу-бизнес

История дома, который когда-то символизировал любовь Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, обрела новый поворот. Особняк, построенный бывшими супругами в Подмосковье, теперь сдаётся в аренду как элитный коттедж. Как сообщает "СтарХит", за возможность пожить в этом роскошном месте нужно заплатить 16 тысяч рублей — это стоимость за сутки.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Дом, построенный любовью

Когда-то этот особняк в посёлке "Соловьиная роща" был общей мечтой. Бузова и Тарасов лично участвовали в проектировании и выборе деталей интерьера. Дом площадью 1000 квадратных метров с бассейном, сауной и собственным кинотеатром должен был стать их семейным гнездом.

Однако после громкого развода в 2016 году телеведущая осталась без жилья и без части совместно нажитого имущества, а Дмитрий Тарасов вскоре привёл в этот дом новую спутницу — модель Анастасию Костенко, с которой создал новую семью.

Роскошь, ставшая бизнесом

Несколько лет назад футболист решил расстаться с роскошным жильём. Особняк с эксклюзивным ремонтом в стиле лёгкой классики, просторными террасами и гостевым домом он продал примерно за 200 миллионов рублей. Имя нового владельца не разглашается, но теперь дом активно сдают посуточно.

Согласно данным с сайта Triproom.ru, стоимость аренды составляет:

16 000 рублей за сутки,

12 000 — при бронировании на двое суток,

10 000 — если снять дом на трое и более дней.

Вместимость коттеджа — до 40 человек, что делает его популярным вариантом для свадеб, корпоративов и загородных вечеринок.

"Коттеджный поселок "Соловьиная роща" находится в живописнейшем месте Подмосковья, в пяти километрах по Калужскому шоссе. Рядом озеро, пляж, площадки для волейбола, тенниса, катания на роликах и велосипедах, розарий и цветники", — указано в описании.

Что внутри

Особняк впечатляет даже самых искушённых гостей.

Цокольный этаж : бильярдная, фитнес-зал, комната отдыха, сауна и хамам.

Первый этаж : просторная гостиная с камином, кухня, столовая, гардеробная и две спальни.

Второй этаж : детская комната, гостевая спальня и основная спальня с ванной и двумя гардеробными.

Мансарда: библиотека, кабинет и большое помещение под гардероб.

На участке также расположен гостевой дом с отдельной квартирой и кухней, гараж на две машины и крытый бассейн 6x15 метров. Всё окружено ухоженным ландшафтным дизайном, газоном и цветниками.

Где живут Тарасов и Костенко сейчас

После продажи дома футболист с семьёй переехал в съёмное жильё, однако, по слухам, в 2024 году супруги приобрели новый коттедж, где пока идут ремонтные работы. Переезд планируется уже в следующем году.

Сама Анастасия Костенко не раз сталкивалась с обвинениями в том, что разрушила брак Бузовой и Тарасова. Однако модель неизменно утверждает, что их отношения начались после развода футболиста.

Дом как символ

Сегодня тот самый особняк, где когда-то мечтали жить Ольга и Дмитрий, стал просто красивым фоном для чужих праздников, но в истории этого дома осталось многое — и след любви, и след боли, и напоминание о том, как быстро роскошь превращается в источник дохода.