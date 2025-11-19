Зрители выбрали любимцев: кого из звёзд кино РФ назвали лучшим актёром и актрисой

Анна Пересильд оказалась на одном уровне с Безруковым по данным ВЦИОМ

Зрители подвели итоги года для отечественного кино и телевидения: кто оказался в числе любимцев, какие фильмы и сериалы запомнились аудитории, и как распределились симпатии между актёрами — в свежем исследовании ВЦИОМ.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Сергей Безруков

Результаты показывают и сильных лидеров, и плотную конкуренцию, а ещё дают повод поговорить о современной зрительской культуре и механике популярности.

Коротко о главных цифрах

Исследование ВЦИОМ выявило явного фаворита среди актёров: 15% голосов собрал актёр Сергей Безруков. За ним расположился актёр Сергей Бурунов с 14%, а замкнули тройку лидеров Юра Борисов и Александр Петров - по 10% каждый. В расширенном списке — и такие известные имена, как Никита Михалков, Константин Хабенский, Владимир Машков, Иван Янковский, Данила Козловский и другие.

Среди актрис серьёзный расклад — сразу три исполнительницы разделили первое место. Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова набрали по 7% голосов, за ними следуют Елизавета Боярская (5%) и пятёрка актрис по 4% каждая: Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук. В топе также отметились Александра Бортич, Юлия Пересильд, Анна Михалкова и другие звезды отечественного проката и сериалов.

Любимый фильм россиян — "Август" с участием Безрукова: его выбрал каждый пятый участник опроса. За ним следуют "Чебурашка" и "Чебурашка 2" (по 6% голосов), а также "Алиса в стране чудес" и "Кракен" (по 4%). В категории сериалов уверенно лидирует "След" (8%), тогда как несколько проектов разделили второе место, каждый набрав по 4%.

Три интересных факта

"Август" стал самым обсуждаемым фильмом года в соцсетях на момент премьеры. ВЦИОМ традиционно учитывает широкий срез аудитории, что делает опросы показателем массовых предпочтений. Некоторые сериалы получают вторую жизнь благодаря стримингу и международным лицензиям.

Исторический контекст

В 1990-е отечественное кино переживало трансформацию после развала советской системы дистрибуции. 2000-е вернули коммерческую стабильность и звёздные франшизы. 2010-е и 2020-е годы — эра гибридных релизов: кинотеатр + стриминг, что изменило карту популярности проектов.