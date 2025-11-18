Честное признание перед Новым годом: Орлова назвала свой вес и объяснила, что хочет изменить

Ольга Орлова хочет похудеть к Новому году на 6-7 килограммов

2:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова рассказала подписчикам о намерении похудеть к праздникам. 48-летняя артистка призналась, что хочет вернуться к своему "идеальному весу" и уже поставила конкретную цель — минус 6-7 килограммов.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Плющев, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ольга Орлова

"До новогодней ночи осталось 44 дня!"

В своём личном блоге Орлова поделилась подробностями, отметив, что сейчас весит 52 килограмма при росте 157 см. По её мнению, комфортный показатель для неё — 45-46 килограммов.

"Идеальный вес 45-46 килограммов. Сейчас я вешу 52 килограмма при росте 157 сантиметров. Так, до новогодней ночи осталось 44 дня! Есть ещё время привести себя в идеальную форму", — написала Ольга Орлова.

Певица подчеркнула, что не ставит перед собой сверхсложных задач, но хочет встретить Новый год в лучшей физической форме.

Без спорта, но с диетой

Артистка признавалась, что спорт ей не по душе. Заставить себя регулярно заниматься физическими нагрузками ей крайне трудно. Орлова предпочитает путь пищевых ограничений, хотя и признаёт, что придерживаться строгой диеты непросто.

По словам певицы, в период активного похудения она отказывается от кофе, сладкого и алкоголя, полностью пересматривает рацион и старается не есть поздно вечером.

Путь к идеалу без фанатизма

Несмотря на жёсткие методы, Орлова относится к процессу осознанно и старается не доводить организм до стресса. Её цель — не просто потеря веса, а ощущение лёгкости и уверенности.

В комментариях под публикацией подписчики поддержали певицу, отметив, что даже сейчас она выглядит прекрасно. Однако сама Орлова считает, что всегда есть куда стремиться, и напомнила, что уход за собой — это не гонка, а часть образа жизни.

Звёзды и похудение к праздникам

Истории подготовки к Новому году становятся традиционными для многих знаменитостей. Диеты, отказ от вредных привычек и детокс-программы в ноябре-декабре — популярный способ почувствовать обновление перед праздниками.

Но, как отмечают диетологи, важно не поддаваться иллюзии "экспресс-результатов" — здоровое снижение веса должно происходить постепенно, без резких ограничений.