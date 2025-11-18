Мятая мини-юбка и дневник: как Бриджит Джонс удостоилась памятника рядом с Чарли Чаплиным

В Лондоне торжественно презентовали памятник героине фильма Бриджит Джонс

В центре Лондона появился памятник героине, чьи дневниковые записи стали голосом целого поколения. Бриджит Джонс заслужила место среди легенд Лестер-сквер.

Актриса Рене Зеллвегер

Образ женщины, мечущейся между карьерой, романами, диетами и бесконечными попытками разобраться в собственной жизни, давно стал символом целого поколения. И теперь бронзовая версия Бриджит заняла своё место среди киногероев и творческих легенд, чья история связана с центром британской премиальной кинематографии.

Как памятник вписался в историю площади

Лестер-сквер уже более века служит местом, где встречаются реальность и фантазия: от статуи Шекспира 1874 года до современных персонажей из комиксов и блокбастеров. Рядом с кинотеатрами, где проходят громкие премьеры, стоят бюсты Ньютона и Хантера, а также монументы Чарли Чаплину, Мэри Поппинс, Паддингтону, Бэтмену и даже Железному трону. В этом ряду место для ещё одного символа британской массовой культуры оказалось более чем логичным.

На новой статуе Бриджит изображена в мятой мини-юбке, с расстёгнутым снизу кардиганом и неизменным атрибутом — дневником, зажатым в руках вместе с ручкой. Лицо героини повторяет черты актрисы Рене Зеллвегер, сыгравшей её во всех четырёх фильмах.

На церемонию пришли сама актриса, а также писательница Хелен Филдинг и актриса Салли Филипс, сыгравшая одну из подруг Бриджит. Именно Филдинг первой обратила внимание на внешность бронзовой версии своей героини.

"У неё живот плоский, как блин!", — сказала писательница.

Она же тут же добавила, что при внимательном рассмотрении живот всё же слегка выступает над юбкой — "как и положено Бриджит".

Площадку для открытия украсили в фирменном стиле: розовые дорожки, цветочные инсталляции в оттенках пастели и элементы декора, напомнившие поклонникам о романтических, немного хаотичных нотах в жизни героини.

Во время церемонии Рене Зеллвегер не скрывала эмоций.

"Это правда очаровательно! В смысле, очень странно, но очаровательно! 24 года назад, когда я снималась в первом фильме о Бриджит Джонс, я ни на что такое не рассчитывала — надеялась только, что меня не уволят!" — отметила Рене.

Базовые факты о персонаже и её пути

Первая книга о Бриджит вышла почти тридцать лет назад и быстро стала мировым хитом. Герои Филдинг, смешные, уязвимые и честные, нашли отклик у миллионов женщин. Литературная героиня быстро перешла в кино, а затем стала частью поп-культуры: от мемов до моды.

В четвёртом фильме, вышедшем в 2025 году, Бриджит уже вдова и мать-одиночка. Создатели памятника, похоже, вдохновлялись именно этим образом — в нём меньше акцента на "лишнем весе", с которым героиню часто связывали зрители.

А что если…

Если бы Бриджит была реальным человеком, памятник мог бы стать для неё поводом подвести итоги. Возможно, она бы удивилась тому, как её победы и промахи превратились в культурный феномен. А поклонники увидели бы: даже самые обычные привычки — вроде записывать мысли в дневник — могут стать символом эпохи.

Мифы и правда

Миф: Бриджит Джонс — исключительно комедийный персонаж.

Правда: В книгах много социальных и психологических тем. Миф: Все памятники на Лестер-сквер — герои фильмов.

Правда: Там есть и реальные исторические фигуры. Миф: Образ Бриджит неизменен.

Правда: В каждом фильме и книге она развивается.

Интересные факты

Первый роман о Бриджит был вдохновлён дневниковой колонкой в газете. В разных фильмах героиня меняла стиль питания, что создало целые волны модных диет. Дневники Бриджит вдохновили производителей канцелярии на создание тематических коллекций.

Исторический контекст

Появление первых дневников-романов в XVIII веке. Рост популярности романтических комедий в 1990-х. Возрождение интереса к феминистским героиням в 2020-е.