Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подготовку Индонезии к деноминации рупии подтвердили экономисты
Сборная горсть орехов усиливает эффект — диетологи
Режим сна, питание и движение формируют стабильный вес — врачи-диетологи
В Лондоне торжественно презентовали памятник героине фильма Бриджит Джонс
Регулировка фурнитуры помогает вернуть герметичность окнам
Израильские власти не проводят проверку в отношении Галкина*
Кошки используют положение спины для передачи эмоций по данным этологов
Аллелопатия влияет на рост культур в смешанных посадках
Эксперты сравнили The Beast с спорткарами 70-х — автоисторики

Подробности трагедии: почему блогер-мем из Якутска выпала из окна квартиры

Блогер-мем из Якутска Анжелика Протодьяконова стала жертвой нападения
5:19
Шоу-бизнес

Жизнь интернет-звезды Анжелики Протодьяконовой, которую многие помнят благодаря необычному макияжу и яркой подаче себя в соцсетях, резко изменилась после недавнего инцидента.

Блогер Анжелика Протодьяконова
Фото: ВК-аккаунт Анжелики Протодьяконовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Анжелика Протодьяконова

Популярность девушки началась с образа, ставшего мемом, но за кулисами экрана на неё обрушилось настоящее испытание. История, произошедшая вечером 17 ноября, стала для неё тяжёлым уроком и поводом поговорить о личной безопасности, защите жилья и психологических последствиях подобных ситуаций.

Что произошло и почему эта история важна

По словам самой Анжелики, вечер начинался спокойно: в гости пришёл её знакомый. Но встреча обернулась конфликтом, который девушка до конца не помнит. Ситуация развивалась стремительно, и в попытке спастись от агрессии она прыгнула из окна первого этажа. Удар при падении привёл к травмам, и сейчас блогер находится под наблюдением врачей.

"Этого мужчину я считала своим другом, он был у меня в гостях. Я не помню как начался конфликт, почему он начал меня бить, потому что теряла сознание. Я боялась, что он меня убьёт, поэтому выпрыгнула из окна первого этажа", — рассказала она журналистам.

Состояние девушки остаётся тяжёлым: диагностировано сотрясение мозга и перелом ребра со смещением. Врачи готовят её к операции, и Анжелика призналась, что пока с трудом ходит и разговаривает.

Базовые факты о происшествии

Анжелика — известная интернет-персона из Якутска, чьи фото и образы регулярно становятся объектом обсуждений. Внешний образ часто затмевает реальную жизнь человека, и этот случай напомнил многим подписчикам: за экраном могут скрываться личные трагедии.

Чтобы расширить контекст, эксперты в области психологии и юристы часто подчёркивают важность технологий защиты — от тревожных кнопок до умных замков. Такие устройства становятся всё доступнее и могут реально помочь избежать опасности.

Советы шаг за шагом

  1. Оцените безопасность квартиры: проверьте замки, установите дополнительный фиксатор на окна.

  2. Установите базовые гаджеты: камера в зоне входной двери, умный замок и тревожная кнопка от надежного сервиса охраны.

  3. Настройте мобильные уведомления: современные приложения "охрана дома" позволяют получать мгновенные сигналы о любых странных звуках.

  4. Договоритесь о "контактном лице": человек, которому можно быстро написать или позвонить.

  5. Используйте услуги такси только с проверенными водителями и включайте функцию "поделиться маршрутом".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: оставить гостя наедине в состоянии конфликтного настроения.
    Последствие: риск физической агрессии.
    Альтернатива: подключить тревожную кнопку от сервисов охраны.

  2. Ошибка: отсутствие устройств контроля в квартире.
    Последствие: нет возможности оперативно зафиксировать происходящее.
    Альтернатива: установить домашнюю камеру с записью.

  3. Ошибка: не сообщить близким о встрече с человеком, которому не полностью доверяешь.
    Последствие: никто не знает, что нужна помощь.
    Альтернатива: использовать сервисы геолокации или "умная сигнализация".

А что если…

Если бы у Анжелики в тот момент была возможность активировать тревожную кнопку, ситуация могла бы развиться иначе. Современные решения позволяют вызвать помощь одним касанием, а многие устройства реагируют даже на резкий крик или удар. Такие технологии становятся привычными, особенно в мегаполисах, и постепенно входят в повседневный быт.

FAQ

Как выбрать тревожную кнопку?
Ориентируйтесь на бренды, предлагающие круглосуточную поддержку и мобильные приложения с быстрым откликом.

Сколько стоит установка домашней камеры?
Базовые модели стоят недорого, но функциональные камеры с датчиками движения и облачным архивом — дороже.

Что лучше: умный замок или классический?
Умный замок удобнее в управлении и хранит историю входов, но классический механический — более привычный и не требует электроники.

Интересные факты

  1. Большинство квартирных гаджетов безопасности работает автономно до недели без подзарядки.

  2. Умные замки могут открываться по отпечатку пальца, коду или смартфону.

  3. В соцсетях каждый год появляется более 10 тысяч постов о бытовой безопасности — аналитики связывают это с ростом доступных технологий.

Исторический контекст

  1. Появление первых домашних сигнализаций в начале XX века.

  2. Распространение видеодомофонов в 1990-х.

  3. Активное развитие "умного дома" после 2010 года благодаря смартфонам.

История популярного блогера неожиданно стала поводом обсудить безопасность дома и личные границы. Этот текст помогает взглянуть на ситуацию шире и понять, что действительно важно.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Недвижимость
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин Джобс утвердил дизайн калькулятора за 10 минут — Энди Герцфельд Игорь Буккер
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Домашний эликсир здоровья: зелёный куст, который работает лучше аптечки прямо у вас на подоконнике
Домашний эликсир здоровья: зелёный куст, который работает лучше аптечки прямо у вас на подоконнике
Последние материалы
Регулировка фурнитуры помогает вернуть герметичность окнам
Израильские власти не проводят проверку в отношении Галкина*
Кошки используют положение спины для передачи эмоций по данным этологов
Пенсионеры рискуют остаться без доплат, если нет личного заявления — эксперт Тумин
Аллелопатия влияет на рост культур в смешанных посадках
Эксперты сравнили The Beast с спорткарами 70-х — автоисторики
Недостаток витаминов A и E вызывает сухость кожи — врачи
Танцоры Татьяны Булановой устроили скандал в поезде
Эти два этапа готовки делают картофель идеальным гарниром
Пересадка комнатных растений осенью повышает риск болезней — ботаники
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.