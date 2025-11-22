Столько бабок, а одеваться не умеет: Собчак объяснила, как глупого человека отличить от умного

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:25
Шоу-бизнес

Одни люди видят в моде искусство, а другие — странность и повод для критики. Журналистка Ксения Собчак объяснила, как вкус отражает мышление.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: Инстаграм Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак

Размышления о том, как мы воспринимаем окружающий мир, нередко начинаются с простого вопроса: насколько честно мы относимся к собственному незнанию.

Что делает человека умным

В основе обсуждения — мысль о том, что ум складывается не только из быстрых когнитивных реакций и эрудиции, но и из умения признавать, что мы многого не знаем. Это важная часть роста и в науке, и в творческих профессиях, и в повседневных разговорах о стиле, трендах или социальных привычках.

"Я знаю, что ничего не знаю", — сказал философ Сократ.

Именно эта фраза стала символом подхода к миру без агрессии и категоричности. Собчак подчёркивает: ошибаться не стыдно, а вот цепляться за ложное ощущение собственного всезнания — опасно. Многие тенденции в моде, дизайне, культуре и даже технологиях становятся понятнее лишь тогда, когда человек готов признать пробелы и изучить контекст.

Как незнание связано с восприятием моды

Мода часто вызывает у людей бурные эмоции. Мы нередко реагируем на необычный образ резким суждением, не пытаясь разобраться, что стоит за выбором. Собчак приводит пример того, как можно подойти к подобным ситуациям по-разному.

"Интересно, почему-то, что кажется мне странным и некрасивым, кто-то находит модным и классным?" — сказала журналистка.

Это один вариант реакции — спокойный, исследовательский, открытый. Он приводит к изучению истории моды, коллекций дизайнеров, культурных кодов и трендов. Такой подход похож на использование стильного аксессуара или умного гаджета: с правильным инструментом открывается новый уровень понимания.

Но есть и противоположная реакция.

"Вот кобыла, столько бабок, а одеваться не умеет, другое дело наша красотка модница "Вероника Попырева", — с иронией написала Ксения. 

Здесь вместо любознательности включается раздражение и агрессия. И никакая брендовая сумка, дизайнерский пиджак или модный смартфон не помогут увидеть ситуацию шире.

Советы шаг за шагом: как научиться смотреть глубже

  1. Перед реакцией сделайте паузу — как перед покупкой дорогих кроссовок или выбора новой косметики.

  2. Спросите себя: "Что я знаю об этом явлении?".

  3. Используйте доступные инструменты: каталоги дизайнеров, обзоры модных коллекций, блоги стилистов.

  4. Сравнивайте: как вещь выглядит в разных образах, какую историю несёт.

  5. Пробуйте новое — аксессуары, необычные ткани, яркие детали, как пробуете новые сервисы или гаджеты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: агрессивно высмеять чужой образ.
Последствие: формирование искажённого восприятия, сужение собственных горизонтов.
Альтернатива: изучить подборки модных брендов, посмотреть показы, воспользоваться сервисами персонального стайлинга.

Ошибка: считать, что собственный вкус — единственный правильный.
Последствие: невозможность воспринимать новые тренды.
Альтернатива: пробовать носить новые силуэты, обращаться к стилистам, использовать fashion-приложения.

А что если…

Если посмотреть на моду как на язык, тогда необычная одежда перестанет казаться странной, как только вы узнаете её "словарь". И будь то коллекция китайского дизайнера или европейский авангард, понимание приходит лишь тому, кто готов быть внимательным.

FAQ

Как выбрать стиль, если ничего не понимаю в моде?

Начните с базовых вещей и постепенно добавляйте элементы трендов. Используйте приложения-примерочные и виртуальные стилистические сервисы.

Сколько стоит работа стилиста?

От недорогих онлайн-консультаций до премиального сопровождения. Можно начать с бюджетных услуг, чтобы понять свои запросы.

Что лучше: следовать трендам или своему вкусу?

Оптимально совмещать. Вкус — фундамент, тренды — вдохновение.

Мифы и правда

Миф: мода — пустяк и баловство.
Правда: мода — язык культуры, отражающий эпоху.

Миф: стиль есть только у тех, кто тратит много денег.
Правда: стиль формируется знанием, а не бюджетом.

Три интересных факта

  1. Многие китайские дизайнеры вдохновляются традиционными тканями, которые используются веками.

  2. Первые модные показы в Европе проводились в закрытых салонах и были доступны лишь избранным.

  3. Психологи отмечают, что умение принимать новое снижает возрастные страхи.

Исторический контекст

• Появление модных домов в XIX веке изменило то, как люди относятся к индивидуальности.
• Глобализация сделала тренды быстрее и разнообразнее.
• Путешествия, в том числе в Китай и Гонконг, позволяют увидеть, как разные культуры трактуют красоту.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
