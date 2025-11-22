Столько бабок, а одеваться не умеет: Собчак объяснила, как глупого человека отличить от умного

Одни люди видят в моде искусство, а другие — странность и повод для критики. Журналистка Ксения Собчак объяснила, как вкус отражает мышление.
Размышления о том, как мы воспринимаем окружающий мир, нередко начинаются с простого вопроса: насколько честно мы относимся к собственному незнанию.
В основе обсуждения — мысль о том, что ум складывается не только из быстрых когнитивных реакций и эрудиции, но и из умения признавать, что мы многого не знаем. Это важная часть роста и в науке, и в творческих профессиях, и в повседневных разговорах о стиле, трендах или социальных привычках.
"Я знаю, что ничего не знаю", — сказал философ Сократ.
Именно эта фраза стала символом подхода к миру без агрессии и категоричности. Собчак подчёркивает: ошибаться не стыдно, а вот цепляться за ложное ощущение собственного всезнания — опасно. Многие тенденции в моде, дизайне, культуре и даже технологиях становятся понятнее лишь тогда, когда человек готов признать пробелы и изучить контекст.
Мода часто вызывает у людей бурные эмоции. Мы нередко реагируем на необычный образ резким суждением, не пытаясь разобраться, что стоит за выбором. Собчак приводит пример того, как можно подойти к подобным ситуациям по-разному.
"Интересно, почему-то, что кажется мне странным и некрасивым, кто-то находит модным и классным?" — сказала журналистка.
Это один вариант реакции — спокойный, исследовательский, открытый. Он приводит к изучению истории моды, коллекций дизайнеров, культурных кодов и трендов. Такой подход похож на использование стильного аксессуара или умного гаджета: с правильным инструментом открывается новый уровень понимания.
Но есть и противоположная реакция.
"Вот кобыла, столько бабок, а одеваться не умеет, другое дело наша красотка модница "Вероника Попырева", — с иронией написала Ксения.
Здесь вместо любознательности включается раздражение и агрессия. И никакая брендовая сумка, дизайнерский пиджак или модный смартфон не помогут увидеть ситуацию шире.
Перед реакцией сделайте паузу — как перед покупкой дорогих кроссовок или выбора новой косметики.
Спросите себя: "Что я знаю об этом явлении?".
Используйте доступные инструменты: каталоги дизайнеров, обзоры модных коллекций, блоги стилистов.
Сравнивайте: как вещь выглядит в разных образах, какую историю несёт.
Пробуйте новое — аксессуары, необычные ткани, яркие детали, как пробуете новые сервисы или гаджеты.
• Ошибка: агрессивно высмеять чужой образ.
• Последствие: формирование искажённого восприятия, сужение собственных горизонтов.
• Альтернатива: изучить подборки модных брендов, посмотреть показы, воспользоваться сервисами персонального стайлинга.
• Ошибка: считать, что собственный вкус — единственный правильный.
• Последствие: невозможность воспринимать новые тренды.
• Альтернатива: пробовать носить новые силуэты, обращаться к стилистам, использовать fashion-приложения.
Если посмотреть на моду как на язык, тогда необычная одежда перестанет казаться странной, как только вы узнаете её "словарь". И будь то коллекция китайского дизайнера или европейский авангард, понимание приходит лишь тому, кто готов быть внимательным.
Начните с базовых вещей и постепенно добавляйте элементы трендов. Используйте приложения-примерочные и виртуальные стилистические сервисы.
От недорогих онлайн-консультаций до премиального сопровождения. Можно начать с бюджетных услуг, чтобы понять свои запросы.
Оптимально совмещать. Вкус — фундамент, тренды — вдохновение.
• Миф: мода — пустяк и баловство.
• Правда: мода — язык культуры, отражающий эпоху.
• Миф: стиль есть только у тех, кто тратит много денег.
• Правда: стиль формируется знанием, а не бюджетом.
Многие китайские дизайнеры вдохновляются традиционными тканями, которые используются веками.
Первые модные показы в Европе проводились в закрытых салонах и были доступны лишь избранным.
Психологи отмечают, что умение принимать новое снижает возрастные страхи.
• Появление модных домов в XIX веке изменило то, как люди относятся к индивидуальности.
• Глобализация сделала тренды быстрее и разнообразнее.
• Путешествия, в том числе в Китай и Гонконг, позволяют увидеть, как разные культуры трактуют красоту.
