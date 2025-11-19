Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет Пусть говорят: вот что требовали от Андрея Малахова

Отар Кушанашвили рассказал о требованиях к Малахову в "Пусть говорят"
Шоу-бизнес

Телеведущий Отар Кушанашвили раскрыл детали работы над программой "Пусть говорят". По его словам, команда проекта требовала от Андрея Малахова изменения образа.

Отар Кушанашвили
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отар Кушанашвили

В новом выпуске шоу "НОСТАЛЬЖИ" Кушанашвили отметил, что Малахова считали "слишком прилизанным и причёсанным". На ведущего оказывалось давление с целью сделать его стиль ведения более жёстким и брутальным.

В качестве примера журналист показал газетный заголовок с предполагаемой цитатой Малахова. Тот заявлял о готовности уйти из программы, если от него потребуют переступить через принципы.

"И, как мы знаем, он ушёл из "Пусть говорят", — прокомментировал ведущий шоу Роман Косицын.

Ранее в авторской программе "Каково?!" Кушанашвили также критически высказался о Дмитрии Диброве. Он связал нынешние проблемы коллеги с одиночеством после развода.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
