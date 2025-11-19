Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет Пусть говорят: вот что требовали от Андрея Малахова

Телеведущий Отар Кушанашвили раскрыл детали работы над программой "Пусть говорят". По его словам, команда проекта требовала от Андрея Малахова изменения образа.
В новом выпуске шоу "НОСТАЛЬЖИ" Кушанашвили отметил, что Малахова считали "слишком прилизанным и причёсанным". На ведущего оказывалось давление с целью сделать его стиль ведения более жёстким и брутальным.
В качестве примера журналист показал газетный заголовок с предполагаемой цитатой Малахова. Тот заявлял о готовности уйти из программы, если от него потребуют переступить через принципы.
"И, как мы знаем, он ушёл из "Пусть говорят", — прокомментировал ведущий шоу Роман Косицын.
Ранее в авторской программе "Каково?!" Кушанашвили также критически высказался о Дмитрии Диброве. Он связал нынешние проблемы коллеги с одиночеством после развода.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.