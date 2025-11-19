Улыбки и намёки: Том Круз снова на публике с новой спутницей, несмотря на недавнее расставание

Том Круз был замечен в обществе актрисы Сидни Суини спустя несколько недель после расставания с Аной де Армас. Наблюдения за знаменитостями опубликовали репортеры Variety.
По их данным, актёры непринужденно общались на одном из мероприятий. Круз и Суини обменивались улыбками и шутками, создавая дружескую атмосферу.
"Том и Сидни улыбались друг другу, смеялись, а актриса заметно смущалась в присутствии звезды фильма "Миссия невыполнима", — отмечают журналисты.
Несмотря на возникшие слухи о возможном романе, ситуация не столь однозначна. Сидни Суини в настоящее время состоит в отношениях с продюсером Скутером Брауном.
Напомним, что Круз недавно расстался с Аной де Армас после нескольких месяцев отношений. По информации инсайдеров, инициатором разрыва выступил сам актёр, сохранивший добрые отношения с бывшей партнёршей.
