Улыбки и намёки: Том Круз снова на публике с новой спутницей, несмотря на недавнее расставание

Том Круз публично флиртовал с Сидни Суини – Variety

Том Круз был замечен в обществе актрисы Сидни Суини спустя несколько недель после расставания с Аной де Армас. Наблюдения за знаменитостями опубликовали репортеры Variety.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Том Круз

По их данным, актёры непринужденно общались на одном из мероприятий. Круз и Суини обменивались улыбками и шутками, создавая дружескую атмосферу.

"Том и Сидни улыбались друг другу, смеялись, а актриса заметно смущалась в присутствии звезды фильма "Миссия невыполнима", — отмечают журналисты.

Несмотря на возникшие слухи о возможном романе, ситуация не столь однозначна. Сидни Суини в настоящее время состоит в отношениях с продюсером Скутером Брауном.

Напомним, что Круз недавно расстался с Аной де Армас после нескольких месяцев отношений. По информации инсайдеров, инициатором разрыва выступил сам актёр, сохранивший добрые отношения с бывшей партнёршей.