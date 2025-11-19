Татьяна Лазарева* сделала неожиданное признание: кому завидует ведущая

Татьяна Лазарева* завидует людям со стабильным бытом

Телеведущая Татьяна Лазарева* в новом видео на YouTube-канале рассказала о неожиданном чувстве к определённой категории людей. Она призналась, что иногда испытывает зависть к тем, кто доволен стабильным и размеренным образом жизни.

Татьяна Лазарева

Лазарева привела в пример свою знакомую, чья жизнь строится вокруг работы и домашних забот. По её словам, эта женщина не интересуется ничем кроме семьи и бытовых вопросов.

"Это круг людей, которым я иногда завидую. Люди, которые вполне удовлетворены вот этой стабильной жизнью", — отметила ведущая.

Ранее Лазарева уже делилась методами борьбы с негативом в интернете. Она рассказывала, что регулярно сталкивается с оскорблениями в свой адрес и выработала систему защиты от травли.

Также эмигрировавшая в 2022 году юмористка признавалась, что у неё нет недвижимости ни в России, ни в Испании.

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга