Татьяна Лазарева* сделала неожиданное признание: кому завидует ведущая

Телеведущая Татьяна Лазарева* в новом видео на YouTube-канале рассказала о неожиданном чувстве к определённой категории людей. Она призналась, что иногда испытывает зависть к тем, кто доволен стабильным и размеренным образом жизни.
Лазарева привела в пример свою знакомую, чья жизнь строится вокруг работы и домашних забот. По её словам, эта женщина не интересуется ничем кроме семьи и бытовых вопросов.
"Это круг людей, которым я иногда завидую. Люди, которые вполне удовлетворены вот этой стабильной жизнью", — отметила ведущая.
Ранее Лазарева уже делилась методами борьбы с негативом в интернете. Она рассказывала, что регулярно сталкивается с оскорблениями в свой адрес и выработала систему защиты от травли.
Также эмигрировавшая в 2022 году юмористка признавалась, что у неё нет недвижимости ни в России, ни в Испании.
* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
