Опустошение после 16 лет: вот почему Дибров отправился на Бали

Певица Алёна Кравец прокомментировала недавнюю поездку Дмитрия Диброва на Бали и объяснила, что отъезд телеведущего не связан со скандалом из-за распространившегося видео.
По словам Кравец, Дибров решил "остыть" после болезненного развода с женой Полиной. Поездка была запланирована заранее и не являлась бегством от последствий инцидента.
"Его отъезд с этим скандалом не связан. Напротив, он подстегнул к нему интерес, выросло число предложений на новогодние корпоративы", — цитирует певицу Teleprogramma.pro.
Кравец также отметила, что телеведущий сейчас чувствует себя опустошенным после шестнадцати лет брака. Он сознательно откладывает новые отношения, чтобы восстановиться эмоционально.
Осенью 2025 года Дибров официально развёлся с супругой. Причиной расставания стала измена экс-возлюбленной с общим другом семьи.
