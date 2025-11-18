18 лет и точка: Галустян впервые рассказал о разводе – больше нечего скрывать

Шоумен Михаил Галустян впервые подробно прокомментировал свой развод. Юморист подчеркнул, что расставание с женой Викторией после 18 лет брака произошло без взаимных претензий.
В интервью изданию Собака.ru он назвал произошедшее "самым важным событием за последний год".
"Мы с Викой прожили много лет, у нас замечательные дети, и это решение было обоюдным, без обид и претензий", — рассказал Галустян.
Пара воспитывает двух дочерей-подростков — 15-летнюю Эстеллу и 13-летнюю Элину. Ранее появлялась информация о возможном романе артиста с визажисткой, но эти слухи были опровергнуты обеими сторонами.
Бывшая супруга шоумена ранее заявляла, что решение о разводе было совместным. Она характеризовала Галустяна как порядочного и доброго человека, подчёркивая, что никого не предавали.
Экс-супруги сохранили дружеские отношения и продолжают совместно участвовать в воспитании детей. Они вместе отмечают семейные праздники и дни рождения дочерей, демонстрируя образец цивилизованного расставания.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.