18 лет и точка: Галустян впервые рассказал о разводе – больше нечего скрывать

Михаил Галустян объяснил причины развода с женой Викторией
1:13
Шоу-бизнес

Шоумен Михаил Галустян впервые подробно прокомментировал свой развод. Юморист подчеркнул, что расставание с женой Викторией после 18 лет брака произошло без взаимных претензий.

Михаил Галустян
Фото: commons.wikimedia.org by Mil.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Михаил Галустян

 В интервью изданию Собака.ru он назвал произошедшее "самым важным событием за последний год".

"Мы с Викой прожили много лет, у нас замечательные дети, и это решение было обоюдным, без обид и претензий", — рассказал Галустян.

Пара воспитывает двух дочерей-подростков — 15-летнюю Эстеллу и 13-летнюю Элину. Ранее появлялась информация о возможном романе артиста с визажисткой, но эти слухи были опровергнуты обеими сторонами.

Бывшая супруга шоумена ранее заявляла, что решение о разводе было совместным. Она характеризовала Галустяна как порядочного и доброго человека, подчёркивая, что никого не предавали.

Экс-супруги сохранили дружеские отношения и продолжают совместно участвовать в воспитании детей. Они вместе отмечают семейные праздники и дни рождения дочерей, демонстрируя образец цивилизованного расставания.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
