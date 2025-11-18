Плодовитый папа: Елена Борщёва показала своих многочисленных панамских братьев

Елена Борщёва собрала вместе всех своих панамских братьев

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва устроила пир в компании своей панамской родни по отцу.

Известная российская юмористка и телеведущая недавно собралась с родственниками из Панамы, впервые воссоединившись со своими сводными братьями. Семейная встреча стала для актрисы значимым событием, ведь долгие годы она не имела возможности познакомиться с семьёй по отцовской линии.

"Мои панамские братья! С кем больше похожи?" — написала под кадрами Елена.

Семья Борщёвой: история отца

Отец Елены Хулио Санта-Мария Герра познакомился с её матерью Татьяной Борщёвой в Москве, когда оба были студентами. Отношения продлились недолго: Хулио вернулся в Панаму, а Татьяна осталась в Нальчике, где 11 апреля 1981 года родилась Елена. Её воспитание проходило без участия отца, и девочка впервые узнала о нём только в десять лет.

Личное знакомство состоялось лишь в 2010-х годах, когда Елена отправилась в Нидерланды, где Хулио получал докторскую степень. С этого момента началась новая глава в жизни актрисы, включающая восстановление семейных связей и знакомство с братьями.

Панамские братья Борщёвой

Елена познакомилась со сводными братьями, каждый из которых выбрал свой путь в жизни и профессиональной сфере:

Хулио Алехандро — старший брат, работает в компании Estée Lauder. Знает английский и голландский, учит русский. Женат на Розмари, у них есть сын Дамиан, которому 1,6 года. Бруно Энрике — лётчик по профессии, работает в американской компании, также играет в рок-группе. Владеет английским и голландским языками. Недавно у него была свадьба с Патрисией. Габриэль — инженер морских судов, живёт и работает в Роттердаме. Знает английский, корейский и голландский, учит итальянский.

Каждый из братьев проявляет индивидуальность и профессиональные амбиции, и для Елены было важно встретить их лично, чтобы лучше понять отцовскую часть семьи.

Три интересных факта

Елена впервые встретила отца только в зрелом возрасте. Все сводные братья актрисы владеют несколькими иностранными языками. Бруно Энрике совмещает карьеру летчика с музыкальной деятельностью.

Исторический контекст

• Хулио Санта-Мария Герра — панамский учёный и отец известной российской актрисы.

• Елена Борщёва — актриса, телеведущая и юморист, чьи профессиональные достижения известны в России.

• Воссоединение семьи демонстрирует, как международные связи и современные возможности коммуникации помогают преодолевать расстояния и восстанавливать родственные связи.